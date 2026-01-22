ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαρακίρι για Ολυμπιακό και αποκλεισμός στο ΣΕΦ από την Εστουντιάντες!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χαρακίρι για Ολυμπιακό και αποκλεισμός στο ΣΕΦ από την Εστουντιάντες!

Ο Ολυμπιακός γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από το EuroCup στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός κρατούσε στα χέρια του την πρόκριση, προηγήθηκε με +15 στο ημίχρονο, όμως ένα καταστροφικό δεύτερο μέρος -και ειδικά η τρίτη περίοδος- έφερε την απόλυτη ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκες» ηττήθηκαν 72-68 από την Εστουντιάντες στο ΣΕΦ και αποκλείστηκαν από το EuroCup Γυναικών, πετώντας στα σκουπίδια το μικρό προβάδισμα που είχαν από το πρώτο παιχνίδι.

Η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει πλέον τη Βιλνέβ στα προημιτελικά.

Για τον Ολυμπιακό, Γούλφολκ (19 π.), Τζόνσον (17 π., 7 ριμπ.) και Χριστινάκη (10 π.) πάλεψαν, όμως το 1/9 τρίποντα των δύο πρώτων αποδείχθηκε «βαρίδι». Στον αντίποδα, η Μπούνερ έκανε τεράστια εμφάνιση με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ, η Μπερκανί πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ η Εζέιγκμπο είχε 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά, με σερί 11-0 που μετέτρεψε το 15-12 σε 26-12, ενώ από το 5' και μετά δεν δέχθηκε καλάθι εντός πεδιάς. Παρά το γρήγορο 7-0 της Εστουντιάντες στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν, βελτίωσαν την άμυνά τους και πήγαν στα αποδυτήρια με +15 (45-30), έχοντας εξαιρετικά ποσοστά και μόλις 3 λάθη.

Όλα όμως άλλαξαν στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Μπούνερ έκανε ό,τι ήθελε, σημειώνοντας 9 γρήγορους πόντους, και η Εστουντιάντες έτρεξε ένα εντυπωσιακό 18-4, μειώνοντας σε 49-48. Η ισπανική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας μέχρι το 55-60, με το επιμέρους σκορ της περιόδου να διαμορφώνεται στο σοκαριστικό 12-30.

Στην τελευταία περίοδο, η νευρικότητα κυριάρχησε. Με το σκορ στο 66-69, η Εζέιγκμπο έχασε δύο κρίσιμες βολές, ενώ λίγο αργότερα η Γιακούμπκοβα ισοφάρισε τη συνολική διαφορά της σειράς. Η Εστουντιάντες βρήκε ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών, έκανε το 68-72 και ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να απαντήσει, με την Χριστινάκη να αστοχεί στο τελευταίο τρίποντο.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκες» είδαν μια φαινομενικά ασφαλή πρόκριση να χάνεται μέσα σε ένα εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-30, 57-60, 68-72

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απίθανος ΠΑΟΚ, γονάτισε την Μπέτις και κλείδωσε την πρόκριση!

Ελλάδα

|

Category image

Άντεξε στην Πόλη και συνέχισε την αναρρίχηση ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χαρακίρι για Ολυμπιακό και αποκλεισμός στο ΣΕΦ από την Εστουντιάντες!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Σπόντα» Μουρίνιο στον νέο προπονητή της Τσέλσι;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Ανανέωσε με τη Euroleague για ακόμη 10 χρόνια η Μπαρτσελόνα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Υποδοχή» της αποστολής του Παναθηναϊκού από οπαδούς της Μακάμπι και υβριστικά συνθήματα εναντίον του Αταμάν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αντερέγκεν: Το θέμα δεν είναι το που αλλά το πότε…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Παραμένει πρώτος στόχος της Νότιγχαμ ο Ταρέμι παρά την απόκτηση του Λούκα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησαν υποσχέσεις τα «φυντάνια» του ΘΟΪ Λακατάμιας στο παιχνίδι Κυπέλλου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πάει για τo «μπαμ» με τον επαναπατρισμό του Πακετά η Φλαμένγκο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι φαίνεται να αλλάζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου το sold out με Μπαρτσελόνα, ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League ο Τζολάκης

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

Ελλάδα

|

Category image

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη