Χαρακίρι για Ολυμπιακό και αποκλεισμός στο ΣΕΦ από την Εστουντιάντες!

Ο Ολυμπιακός κρατούσε στα χέρια του την πρόκριση, προηγήθηκε με +15 στο ημίχρονο, όμως ένα καταστροφικό δεύτερο μέρος -και ειδικά η τρίτη περίοδος- έφερε την απόλυτη ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκες» ηττήθηκαν 72-68 από την Εστουντιάντες στο ΣΕΦ και αποκλείστηκαν από το EuroCup Γυναικών, πετώντας στα σκουπίδια το μικρό προβάδισμα που είχαν από το πρώτο παιχνίδι.

Η ισπανική ομάδα θα αντιμετωπίσει πλέον τη Βιλνέβ στα προημιτελικά.

Για τον Ολυμπιακό, Γούλφολκ (19 π.), Τζόνσον (17 π., 7 ριμπ.) και Χριστινάκη (10 π.) πάλεψαν, όμως το 1/9 τρίποντα των δύο πρώτων αποδείχθηκε «βαρίδι». Στον αντίποδα, η Μπούνερ έκανε τεράστια εμφάνιση με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ, η Μπερκανί πρόσθεσε 15 πόντους, ενώ η Εζέιγκμπο είχε 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά, με σερί 11-0 που μετέτρεψε το 15-12 σε 26-12, ενώ από το 5' και μετά δεν δέχθηκε καλάθι εντός πεδιάς. Παρά το γρήγορο 7-0 της Εστουντιάντες στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν, βελτίωσαν την άμυνά τους και πήγαν στα αποδυτήρια με +15 (45-30), έχοντας εξαιρετικά ποσοστά και μόλις 3 λάθη.

Όλα όμως άλλαξαν στο τρίτο δεκάλεπτο. Η Μπούνερ έκανε ό,τι ήθελε, σημειώνοντας 9 γρήγορους πόντους, και η Εστουντιάντες έτρεξε ένα εντυπωσιακό 18-4, μειώνοντας σε 49-48. Η ισπανική ομάδα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας μέχρι το 55-60, με το επιμέρους σκορ της περιόδου να διαμορφώνεται στο σοκαριστικό 12-30.

Στην τελευταία περίοδο, η νευρικότητα κυριάρχησε. Με το σκορ στο 66-69, η Εζέιγκμπο έχασε δύο κρίσιμες βολές, ενώ λίγο αργότερα η Γιακούμπκοβα ισοφάρισε τη συνολική διαφορά της σειράς. Η Εστουντιάντες βρήκε ψυχραιμία από τη γραμμή των βολών, έκανε το 68-72 και ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να απαντήσει, με την Χριστινάκη να αστοχεί στο τελευταίο τρίποντο.

Έτσι, οι «ερυθρόλευκες» είδαν μια φαινομενικά ασφαλή πρόκριση να χάνεται μέσα σε ένα εφιαλτικό δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 26-12, 45-30, 57-60, 68-72