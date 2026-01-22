Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το μυθικό ρεκόρ των 81 πόντων του Κόμπι Μπράιαντ!

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία του αμερικανικού μπάσκετ στιγμάτισαν μια για πάντα το ΝΒΑ, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι τους στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και θα μνημονεύονται εσαεί!

Μία τέτοια στιγμή συνέβη πριν από 20 ακριβώς χρόνια, στις 22 Ιανουαρίου του 2026, σε μια κρύα βραδιά στο «Staples Center», την νυν «Crypto.com Arena» του Λος Άντζελες!

Εκείνο το βράδυ, ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ έγραψε - για πολλοστή φορά - το όνομά του στην ιστορία στο ΝΒΑ, όντας ο μοναδικός παίκτες μέχρι και σήμερα που πλησίασε το άπιαστο ρεκόρ των 100 πόντων του Ουίλτ Τσέιμπερλεϊν από το μακρινό 1962!

Σε εκείνο του παιχνίδι, οι Λέικερς υποδέχθηκαν τους Τορόντο Ράπτορς, με τον «Black Mamba» να ξεδιπλώνει στο παρκέ το αστείρευτο επιθετικό ταλέντο του! Ο σούπερ σταρ των «λιμνανθρώπων» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με την απίθανη επίδοση των 81 πόντων (!), έχοντας 21/33 δίποντα, 7/13 τρίποντα και 18/20 βολές σε σχεδόν 42 λεπτά συμμετοχής!

Αξιοσημείωτο είναι πως στο ημίχρονο δεν προμήνυε τίποτα από τα όσα θα ακολουθούσαν στο δεύτερο 24λεπτο, αφού, στην επανάληψη πέτυχε συνολικά 55 πόντους!