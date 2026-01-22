Ζίβκοβιτς: «Μας επιβράβευσε ο Θεός, θα τα δώσουμε όλα με τη Λιόν»

Ο Αντριγια Ζίβκοβιτς τόνισε πως είναι καλά τα ατομικά στατιστικά ενός παίκτη, αλλά μετρά τι κάνει ο ΠΑΟΚ, χαρακτήρισε σπουδαία και δύσκολη ομάδα την Μπέτις, τόνισε πως θα τα δώσουν όλα κόντρα στη Λιόν για την απευθείας είσοδο στην οκτάδα κι εξήγησε πως αφιέρωσε το γκολ στην οικογένεια του.

Για το γκολ που πέτυχε και τη νίκη: «Τα νούμερα είναι καλά για έναν ποδοσφαιριστή, όμως το πιο σημαντικό σήμερα είναι ότι δώσαμε τα πάντα και νικήσαμε».

Για το παιχνίδι: «Παίξαμε κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Τα δώσαμε όλα κι ο Θεός μας επιβράβευσε με μία νίκη που αξίζαμε απόλυτα».

Για την οκτάδα: «Έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Θα τα δώσουμε όλα κόντρα στη Λιόν για να πάρουμε την πρόκριση».

Για το που αφιερώνει το γκολ του: «Στα παιδιά και τη γυναίκα μου».