Επίσημο: Ανανέωσε με τη Euroleague για ακόμη 10 χρόνια η Μπαρτσελόνα!

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε την Πέμπτη (22/01) την καθιερωμένη τακτική της συνεδρίαση, προχωρώντας σε μία από τις πιο κομβικές αποφάσεις για το μέλλον του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, το διοικητικό συμβούλιο των Καταλανών επικύρωσε την παραμονή του μπασκετικού τμήματος του συλλόγου στη EuroLeague για τα επόμενα δέκα χρόνια (μέχρι τη σεζόν 2036-37), επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε να επικυρώσει την επέκταση της άδειας συμμετοχής της πρώτης ανδρικής ομάδας μπάσκετ στην Euroleague για τις επόμενες 10 σεζόν (μέχρι τη σεζόν 2036-37), διοργάνωση της οποίας είναι συνιδρυτικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επιθυμία του να συμμετέχει πάντα στις καλύτερες υπάρχουσες διοργανώσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πρόκειται φυσικά για μία πολύ σημαντική «νίκη» της Euroleague, η οποία καταφέρνει να διατηρήσει ένα από τα σημαντικότερα brand της, παρά τις «σειρήνες» από το NBA Europe. Μένει να φανεί τι θα κάνει και το... έτερον ήμισυ της Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, που ακόμη δεν έχει ανανεώσει με την Ευρωλίγκα, με τα ρεπορτάζ να αφήνουν «ανοιχτό» το μέλλον της στη διοργάνωση.

