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«Μάχη» με τον χρόνο ο Κβίντα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Ο Αργεντινός προπονητής καταστρώνει το πλάνο του με στόχο η ομάδα του να πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα

Το γεγονός ότι μπήκε στην τελική ευθεία η επιστροφή του Γιόζεφ Κβίντα στην αγωνιστική δράση είναι πολύ σημαντικό ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων του Απόλλωνα. Ο 29χρονος Τσέχος αμυντικός «τρέχει» να προλάβει το ντέρμπι του Σαββάτου με την Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα» (19:00), ενώ η κατάστασή του θα αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η συμμετοχή του θα κριθεί στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, δεδομένη είναι η απουσία του Ιβάν Λιούμπιτς από το ερχόμενο παιχνίδι. Ο 30χρονος μέσος συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασής του στο μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Από εκεί και πέρα, ο Μόργκαν Μπράουν υπέστη, κατά τη διάρκεια του τελευταίου αγώνα εναντίον του Άρη, κάκωση στο πέλμα.

Ο 26χρονος Άγγλος θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, η εξέλιξη του οποίου θα καθορίσει τον ακριβή χρόνο επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Απόλλωνα. Ο Ερνάν Λοσάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ομάδας του ενόψει του ντέρμπι με την Ανόρθωση. Μετά την ισοπαλία με τον Άρη, ο Αργεντινός προπονητής καταστρώνει το πλάνο του με στόχο η ομάδα του να πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

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