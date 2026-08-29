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Επικεφαλής Ομόνοιας 29Μ: «Εξομάλυνση σχέσεων με Ομόνοια, τιμά τον Παπασταύρου η θετική του στάση»

ΓΗΠΕΔΟ

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Επικεφαλής Ομόνοιας 29Μ: «Εξομάλυνση σχέσεων με Ομόνοια, τιμά τον Παπασταύρου η θετική του στάση»

Ανάρτηση από τον Αδάμο Ευσταθίου με αφορμή την μεταγραφή του Ουζόχο στην Ομόνοια 29Μ από την Ομόνοια

Ο επικεφαλής της Ομόνοιας 29Μ κάνει λόγο για εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο ομάδων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην στάση του Παπασταύρου στο δικό του τηλεφώνημα. 

Αναλυτικά:

Ο Ουζόχο και η εξομάλυνση των σχέσεων

Στα 8 χρόνια ύπαρξης του Σωματείου μας, έχουμε συνεργαστεί με δεκάδες σωματεία και ποδοσφαιρικές εταιρείες από ομάδες του αγροτικού μέχρι τις ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Ακόμα και με ομάδες που «οπαδικά» και ιστορικά μας χωρίζουν πράγματα, πάντα με επαγγελματισμό, βρίσκαμε τους τρόπους να συνεργαστούμε στο πλαίσιο των διασυλλογικών σχέσεων και συναλλαγών.

Είναι γνωστό στους ποδοσφαιρικούς κύκλους ότι αυτό δεν συνέβαινε ποτέ μεταξύ των δύο «Ομόνοιων», αφού υπήρχε ένα άτυπο (σε αρκετές περιπτώσεις και επίσημο) εμπάργκο, που ίσχυε από την πρώτη ομάδα μέχρι τα παιδιά των ακαδημιών, ακόμα και για όσους έφευγαν ως ελεύθεροι.

Η περίπτωση Ουζόχο είναι η πρώτη φορά που σε επίσημο επίπεδο οι δύο οργανισμοί έρχονται σε συννενόηση. Σίγουρα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα αν δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Σταύρου Παπασταύρου και τον τιμά ιδιαίτερα η θετική του στάση στο τηλεφώνημα μου. Πρόθεση και των δυο μας ήταν μέσω της συγκεκριμένης συνεννόησης να στείλουμε και ένα μήνυμα προς το κόσμο των δύο ομάδων, ότι οι διαφορετικές απόψεις στο ζήτημα της ιδιωτικοποίησης του ΑΣΟΛ δεν δικαιολογούν τις ακραίες συμπεριφορές εκατέρωθεν.

Το να αντιμετωπιζόμαστε μεταξύ μας όπως αντιμετωπίζουμε όλες τις άλλες ομάδες, μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, αλλά είναι μεγάλο βήμα αν συγκρίνεις που βρίσκονταν οι σχέσεις προηγούμενος. Είμαι σίγουρος ότι η εξομάλυνση των σχέσεων σε διοικητικό επίπεδο χαραοποίει πολλούς φίλους που το 18’ δεν διάλεξαν μεριά, αλλά σίγουρα και αρκετούς που αν και έκαναν την επιλογή τους δεν συμφωνούσαν με το πως κατέληξαν οι σχέσεις.

Καλύτερη πρεμιέρα εντός και εκτός γηπέδου δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Πάμε την ερχόμενη Παρασκευή στο σπίτι μας να συνεχίσουμε το ταξίδι

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