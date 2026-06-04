Το μήνυμα της Ομόνοιας 29Μ για τα γενέθλια της Ομόνοιας

Η ανάρτηση από την Ομόνοια 29Μ με αφορμή την συμπλήρωση 78 χρόνων από την ίδρυση του ΑΣΟΛ:

78 χρόνια από την επανάσταση Τέτοια μέρα ας θυμηθούμε τα λόγια του Κώστα Μελίδη του ανθρώπου που έγραψε του στίχους για τον ύμνο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. «Αν το μελετήσεις καλά είναι ένα τραγούδι που οι στίχοι έχουν ένα μύθο. Περικλείουν την Ομόνοια, όχι απλά ως μια ομάδα, αλλά όπως πραγματικά ήταν και είναι, μια λαϊκή ομάδα».Να κρατούν καλά τα λόγια του στίχου. Και του λαού ομάδα. Τα πάντα ανήκουν στον Λαό.»Ας κρατήσουμε τα λόγια του Κώστα Μελίδη για να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε και πού πρέπει να πηγαίνουμε

Ζήτω το 1948 Τιμή και δόξα σε όσους δεν έσκυψαν κεφάλι