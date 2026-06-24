Μπέλιγχαμ: «Δεν άξιζα το βραβείο του MVP»

Η Αγγλία αντιμετώπισε στη Βοστώνη τη Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, όμως δεν κατάφερε να κάνει το 2/2. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/06) τα «τρία λιοντάρια» έμειναν στο 0-0 και οι δύο ομάδες έφτασαν τους 4 πόντους στο γκρουπ.

Στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία δεν δημιούργησε την παραμικρή απειλή. Στο δεύτερο ανέβασε στροφές, είχε πολλές τελικές προσπάθειες, αλλά η Γκάνα με εξαιρετική αμυντική λειτουργία, αλλά και τύχη κράτησε ανέπαφη την εστία της.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, κάτι που όπως φάνηκε δεν τον έβρισκε απόλυτα σύμφωνο. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης τόνισε πως δεν αξίζει το εν λόγω βραβείο, ενώ υπογράμμισε πως θα έπρεπε να το λάβει κάποιος από τους αμυντικούς της Γκάνας.

«Δεν άξιζα το βραβείο, για να είμαι ειλικρινής. Πιθανώς έπρεπε να το δώσουν σε έναν από τους παίκτες τους που αμύνθηκαν τόσο καλά.

Είχα μερικές στιγμές, ήταν δύσκολο να μπω στο ματς, αλλά είμαι ευγνώμων σε όποιον με ψήφισε, αλλά θα έπρεπε να το πάρει ένας παίκτης της Γκάνας, συγχαρητήρια στα παιδιά», δήλωσε αρχικά.

Συνεχίζοντας, αναφορικά με την αδυναμία της Αγγλίας να επικρατήσει στα παιχνίδια της στις δεύτερες αγωνιστικές των ομίλων των διοργανώσεων που συμμετέχει, υπογράμμισε: «Όπως πάντα έχουμε τον... πυρετό των δεύτερων παιχνιδιών. Η Αγγλία πάντα κερδίζει το πρώτο ματς τα πάει καλά αλλά μετά φέρνει ισοπαλία στο δεύτερο.

Αυτό είναι οκ, η Γκάνα έπαιξε για την ισοπαλία, μιας και με αυτό το αποτέλεσμα προκρίνεται και τους βγάζω το καπέλο, τα πήγαν περίφημα».

Jude Bellingham says he didn't deserve to be named Player of the Match in England's 0-0 draw with Ghana. pic.twitter.com/AUN5AA4Ywa — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2026

athletiko.gr