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Δεν της... πάει η δεύτερη αγωνιστική - Η Αγγλία μετράει μόνο ισοπαλίες τα τελευταία τέσσερα τουρνουά

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν της... πάει η δεύτερη αγωνιστική - Η Αγγλία μετράει μόνο ισοπαλίες τα τελευταία τέσσερα τουρνουά

Η Αγγλία δεν κατάφερε να κερδίσει την Γκάνα, συνεχίζοντας ένα κακό σερί που έχει ξεκινήσει από το Euro 2020 και την ακολούθησε και φέτος.

Η Αγγλία αντιμετώπισε στη Βοστώνη τη Γκάνα για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, όμως δεν κατάφερε να κάνει το 2/2. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/06) τα «τρία λιοντάρια» έμειναν στο 0-0 και οι δύο ομάδες έφτασαν τους 4 πόντους στο γκρουπ.

Στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία δεν δημιούργησε την παραμικρή απειλή. Στο δεύτερο ανέβασε στροφές, είχε πολλές τελικές προσπάθειες, αλλά η Γκάνα με εξαιρετική αμυντική λειτουργία, αλλά και τύχη κράτησε ανέπαφη την εστία της.

Το εν λόγω αποτέλεσμα έδωσε συνέχεια σε ένα σερί που τρέχει η ομάδα του Τόμας Τούχελ από το Euro του 2020 και που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Συγκεκριμένα, στα τελευταία πέντε τουρνουά, μόνο το 2018, τα «τρία λιοντάρια» κατάφεραν να κερδίσουν την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Στα γήπεδα της Ρωσίας, το σύνολο του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επικράτησε με 6-1 του Παναμά, κάνοντας τότε το 2/2 και πετυχαίνοντας την τελευταία του νίκη την δεύτερη αγωνιστική, οποιουδήποτε τουρνουά μέχρι και σήμερα.

Δύο χρόνια αργότερα, στο «Γουέμπλεϊ» η Αγγλία έμενε στο 0-0 απέναντι στη... γειτόνισσα, Σκωτία, ενώ το 2022 στο Κατάρ, οι ΗΠΑ ήταν αυτές που έβαλαν στοπ στον Κέιν και την παρέα του, παίρνοντας τον βαθμό με ακόμα ένα 0-0.

Το 2024 στην Γερμανία, υπήρξαν γκολ, αλλά όχι βαθμοί. Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ στη Φρανκφούρτη στο 18ο λεπτό με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει, όμως οι Δανοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και ισοφάρισαν ένα τέταρτο αργότερα με τον Χιούλμαντ, κρατώντας τους μετέπειτα φιναλίστ στο 1-1.

Πλέον, μετά και την ισοπαλία απέναντι στην Γκάνα, η Αγγλία θα πρέπει να περιμένει μέχρι το 2028 και το Euro που διοργανώνει η ίδια αν θέλει να δει νίκη την δεύτερη αγωνιστική.

athletiko.gr 

 

 

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World Cup 2026

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