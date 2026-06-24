Μέσι για το Μουντιάλ 2030: «Δεν ξέρω, φαίνεται λίγο μακρινό»

Στα γήπεδα της Αμερικής ο Λιονέλ Μέσι έχει πάρει από το χέρι την Αργεντινής και έχοντας σημειώσει και τα πέντε γκολ της ομάδας, την οδηγεί στους «32» της διοργάνωσης.

Στα γήπεδα του Μαρόκου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που θα γίνει το Μουντιάλ 2023 όταν ο ίδιος έχει πατήσει τα 43, τι θα γίνει.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ ερωτήθηκε σχετικά και ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει.

«Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτομαι αυτό αυτή τη στιγμή. Μου φαίνεται λίγο μακρινό... αλλά, όπως είπα, ζω μέρα με τη μέρα και επικεντρώνομαι στο παρόν» απάντησε σχετικά.

sdna.gr