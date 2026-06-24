Κορυφαίος στόχος ο κεντρικός μέσος Άμραμπατ για Ολυμπιακό και Μεντιλίμπαρ

Από τις προτεραιότητες του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού χαφ ο συμπατριώτης του Ελ Κααμπί.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ είναι κατόπιν υπόδειξης του Μεντιλίμπαρ κορυφαίος στόχος του Ολυμπιακού για τη θέση του κεντρικού χαφ, όπως γράφει σήμερα στον Πρωταθλητή ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Ο 30χρονος Μαροκινός διεθνής (75 φορές), που είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική ομάδα της χώρας του, αναμένεται να βγει στην αγορά αφού η Φενέρμπαχτσε, στην οποία ανήκει, δύσκολα θα τον κρατήσει. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπέτις Σεβίλλη, παίζοντας μεταξύ άλλων στο 4-0 επί του ΠΑΟ στα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ, σκοράροντας μάλιστα με μακρινό σουτ.

Το όνομα του συμπατριώτη του Ελ Κααμπί και πρώην άσου των Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ, Φιορεντίνα, Κλαμπ Μπριζ και Φέγενορντ, είχε ακουστεί και στο παρελθόν για τον Ολυμπιακό.

SPORT-FM.GR