Εκτός Εθνικής για το προσεχές διάστημα ο Κωνσταντέλιας - Ποιος ο λόγος

Απόφαση-βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδοςτο προσεχές διάστημα. Τονίζοντας ότι πρόκειται για τη σωστή απόφαση, από τη στιγμή που περιμένει δεύτερο παιδί.

Συνεπώς, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα στερηθεί έναν από τους ποιοτικότερους (αν όχι τον ποιοτικότερο) παίκτες του στα ματς που ακολουθούν για το Nations League. Το φθινόπωρο η γαλανόλευκη θα παίξει με Σερβία (24/9) και Γερμανία (27/9) εκτός, ενώ ακολούθως θα αγωνιστεί με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10) στην Τούμπα.

Αναλυτικά το μήνυμά του

«Μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας.

Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή την στιγμή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μία προσωπική απόφασή μου.

Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση.

Γιάννης Κωνσταντέλιας».

sport-fm.gr