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Ινφαντίνο: «Τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι καθαρά αθλητικό μέτρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ινφαντίνο: «Τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι καθαρά αθλητικό μέτρο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε την εφαρμογή των υποχρεωτικών διαλειμμάτων ενυδάτωσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, τονίζοντας ότι το μέτρο έχει αποκλειστικά αγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με εμπορικά οφέλη.

Τα τρίλεπτα διαλείμματα, που πραγματοποιούνται στο 22ο και το 67ο λεπτό κάθε αγώνα, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από προπονητές, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους, καθώς θεωρείται ότι διακόπτουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Παράλληλα, η δυνατότητα προβολής διαφημίσεων κατά τη διάρκειά τους έχει τροφοδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τα οικονομικά κίνητρα πίσω από την απόφαση.

«Δεν υπάρχει κανένα επιπλέον έσοδο για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες είχαν υπογραφεί πολύ πριν από τη διοργάνωση. Για εμάς πρόκειται αποκλειστικά για ένα αθλητικό ζήτημα» ανέφερε ο Ινφαντίνο.

Το μέτρο έχει επικριθεί από προσωπικότητες όπως ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, ο οποίος υποστήριξε ότι το επιπλέον διάλειμμα «διακόπτει και αλλάζει την ταυτότητα του ποδοσφαιρικού αγώνα», και τον τεχνικό της Ουρουγουάης, Μαρσέλο Μπιέλσα, που εκτιμά ότι η διαίρεση των αγώνων σε μικρότερα χρονικά διαστήματα αφαιρεί ένα από τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του αθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, και ο αρχηγός της Ολλανδίας, Βέρτζιλ φαν Ντάικ, έχουν ταχθεί υπέρ του μέτρου σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκφράζοντας πάντως επιφυλάξεις για την εφαρμογή του σε αγώνες που διεξάγονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή σε σκεπαστά γήπεδα.

Ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας ότι «ο βασικός λόγος είναι η ζέστη», αλλά πρόσθεσε πως σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο, που διαρκεί 39 ημέρες και στην οποία ορισμένες ομάδες μπορεί να δώσουν έως και οκτώ αγώνες, «μια στιγμή ξεκούρασης είναι εξαιρετικά σημαντική».

Παράλληλα, τόνισε ότι για την FIFA ακόμη σημαντικότερο είναι να διασφαλίζεται πως όλες οι ομάδες αγωνίζονται υπό τις ίδιες συνθήκες σε κάθε παιχνίδι. «Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθούμε ότι ένας προπονητής μπορεί να έχει την ευκαιρία να επηρεάσει έναν αγώνα κάνοντας προσαρμογές μόνο και μόνο επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, ενώ σε έναν άλλο αγώνα, όπου η θερμοκρασία είναι ελαφρώς χαμηλότερη, ο ίδιος προπονητής δεν έχει την ίδια δυνατότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της FIFA πρόσθεσε ακόμη ότι τα διαλείμματα δεν έχουν μειώσει την ένταση των αγώνων, υποστηρίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να διατηρούν υψηλό επίπεδο απόδοσης καθ' όλη τη διάρκεια των αναμετρήσεων.

sdna.gr 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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