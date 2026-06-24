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Οριστικά στην πλατφόρμα Αλαφούζου το πρωτάθλημα μπάσκετ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικά στην πλατφόρμα Αλαφούζου το πρωτάθλημα μπάσκετ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, η πλατφόρμα Αλαφούζου έκανε νέα πρόταση, υπερκέρασε αυτή της ΕΡΤ και το Δ.Σ. του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε με πλειοψηφία να δώσει τα δικαιώματα της GBL για 2+1 χρόνια στον όμιλο ΣΚΑΙ.

Με πρόταση... Μπάζερ μπίτερ η νέα πλατφόρμα πήρε τελικά τα δικαιώματα μεταδόσεων και άφησε πίσω την ΕΡΤ που κατάφερε να χάσει το πρωτάθλημα παρότι είχε μέχρι πρότινος δική της οψιόν ανανέωσης!

Ο ΣΚΑΙ μπήκε αρχικά σφήνα, η ΕΡΤ έκανε νέα πρόταση και στο τέλος η πλατφόρμα Αλαφούζου πήρε τα δικαιώματα κάνοντας μια ακόμα καλύτερη.

Η πρόταση της νέας πλατφόρμας του Αλαφούζου ψηφίστηκε από όλες της ομάδες της Stoiximan Greek Basketball League, με την απόφαση να περνά με απόλυτη πλειοψηφία (12-0).

Η συμφωνία είναι για 3 χρόνια (2+1), με την πρώτη σεζόν να αποφέρει 6,35 εκατ. ευρώ και τις επόμενες δύο 7,35 εκατ., με το συνολικό deal να είναι έναντι 21 εκατ.

SDNA.GR 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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