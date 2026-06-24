ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Μουντιάλ της γειτονιάς έρχεται στη Λεμεσό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το Μουντιάλ της γειτονιάς έρχεται στη Λεμεσό

Ένα old school τουρνουά ποδοσφαίρου για όσους μεγάλωσαν αγαπώντας το παιχνίδι

Πριν τα social media, πριν τα fantasy leagues και πριν τα ακριβά ποδοσφαιρικά παπούτσια, υπήρχε μόνο μια μπάλα, μια παρέα και η ερώτηση που ακουγόταν σε κάθε γειτονιά «Ποιος παίζει σήμερα;». Αυτή ακριβώς την αίσθηση φέρνει πίσω το OLD SCHOOL TOURNAMENTROAD TO WORLD CUP 2026.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, το YS Multi Stadium στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού φιλοξενεί μία old school μικρογραφία του Μουντιάλ, γεμάτη με ένταση, πάθος, αναμνήσεις και αυθεντική ποδοσφαιρική δράση.

Εμπνευσμένο από το FIFA World Cup 2026, το τουρνουά φέρνει κοντά φίλους, συμπαίκτες και ποδοσφαιρόφιλους κάθε ηλικίας, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει την ατμόσφαιρα της γειτονιάς με την οργάνωση μιας μεγάλης αθλητικής γιορτής.

Συνολικά 48 ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους, εκπροσωπώντας χώρες από ολόκληρο τον κόσμο, διεκδικώντας τη διάκριση μέσα από αγώνες 5Χ5 Futsal, σε μια ημέρα γεμάτη συγκινήσεις.

Οι αγώνες ξεκινούν στις 9:00 το πρωί, με ένα διάλειμμα μεταξύ 13:00 - 15:00. Το τουρνουά αναμένεται να λήξει στις 17:00.

Πέρα από τη δράση μέσα στο γήπεδο, το OLD SCHOOL TOURNAMENT υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία για συμμετέχοντες και θεατές, με μουσική από DJ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά διαμορφωμένο χώρο φαγητού και ποτού, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για το κοινό, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που θα καταγράφει τις καλύτερες στιγμές της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τις απονομές των κυπέλλων και των βραβείων στους μεγάλους πρωταγωνιστές της ημέρας.

Τα έπαθλα

1η Θέση: €1.500

2η Θέση: Γεύμα στην ταβέρνα «Το Στέκι», στη Λεμεσό.

Το σύνθημα της διοργάνωσης είναι απλό: Μάζεψε την παρέα σου, διάλεξε χώρα και ζήσε τη δική σου πορεία προς το Μουντιάλ.

Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα γκολ και τα αποτελέσματα. Είναι οι φίλοι που έγιναν οικογένεια, τα ατελείωτα απογεύματα στα γήπεδα, οι ιστορίες που λέγονται ξανά και ξανά και οι στιγμές που μένουν για πάντα.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Instagram: @oldschoolfootballtournament

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣWorld Cup 2026

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν της... πάει η δεύτερη αγωνιστική - Η Αγγλία μετράει μόνο ισοπαλίες τα τελευταία τέσσερα τουρνουά

World Cup 2026

|

Category image

Μπέλιγχαμ: «Δεν άξιζα το βραβείο του MVP»

World Cup 2026

|

Category image

Το Μουντιάλ της γειτονιάς έρχεται στη Λεμεσό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Βίντεο - έπος του Απόλλωνα για τις νέες εμφανίσεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Εξέλιξη με Βρίκκη!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Πότε μπορούν να συναντηθούν Κριστιάνο και Μέσι στο Μουντιάλ; Τα τρία πιθανά σενάρια

World Cup 2026

|

Category image

Με πείσμα η καθιέρωση!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντσελότι για Νεϊμάρ: «Μπορεί να παίξει, εδώ εγώ μπορώ για 90 λεπτά περπατώντας»

World Cup 2026

|

Category image

Μπαλογιάννης: «Ο τρόπος που μου μίλησε ο Λοσάδα είναι ο βασικός λόγος που ήρθα στον Απόλλωνα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λεβέντης για τις ποινές του Αθλ. Δικαστή: «Καθοδηγούμενες οδηγίες»

ΑΕΛ

|

Category image

Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκώνιας

Ελλάδα

|

Category image

Πανόραμα Μουντιάλ: Ρίχνουν αυλαία οι πρώτοι τρεις όμιλοι

World Cup 2026

|

Category image

Ανακοίνωσε Γιώργο Τζιωρτζή ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Εννιά χρόνια Κούσουλος στην Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ημέρα γενεθλίων για τον GOAT, ο Μέσι έγινε 39 ετών!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη