Το Μουντιάλ της γειτονιάς έρχεται στη Λεμεσό

Πριν τα social media, πριν τα fantasy leagues και πριν τα ακριβά ποδοσφαιρικά παπούτσια, υπήρχε μόνο μια μπάλα, μια παρέα και η ερώτηση που ακουγόταν σε κάθε γειτονιά «Ποιος παίζει σήμερα;». Αυτή ακριβώς την αίσθηση φέρνει πίσω το OLD SCHOOL TOURNAMENT – ROAD TO WORLD CUP 2026.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, το YS Multi Stadium στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού φιλοξενεί μία old school μικρογραφία του Μουντιάλ, γεμάτη με ένταση, πάθος, αναμνήσεις και αυθεντική ποδοσφαιρική δράση.

Εμπνευσμένο από το FIFA World Cup 2026, το τουρνουά φέρνει κοντά φίλους, συμπαίκτες και ποδοσφαιρόφιλους κάθε ηλικίας, σε μια διοργάνωση που συνδυάζει την ατμόσφαιρα της γειτονιάς με την οργάνωση μιας μεγάλης αθλητικής γιορτής.

Συνολικά 48 ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους, εκπροσωπώντας χώρες από ολόκληρο τον κόσμο, διεκδικώντας τη διάκριση μέσα από αγώνες 5Χ5 Futsal, σε μια ημέρα γεμάτη συγκινήσεις.

Οι αγώνες ξεκινούν στις 9:00 το πρωί, με ένα διάλειμμα μεταξύ 13:00 - 15:00. Το τουρνουά αναμένεται να λήξει στις 17:00.

Πέρα από τη δράση μέσα στο γήπεδο, το OLD SCHOOL TOURNAMENT υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία για συμμετέχοντες και θεατές, με μουσική από DJ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά διαμορφωμένο χώρο φαγητού και ποτού, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για το κοινό, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που θα καταγράφει τις καλύτερες στιγμές της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τις απονομές των κυπέλλων και των βραβείων στους μεγάλους πρωταγωνιστές της ημέρας.

Τα έπαθλα

1η Θέση: €1.500

2η Θέση: Γεύμα στην ταβέρνα «Το Στέκι», στη Λεμεσό.

Το σύνθημα της διοργάνωσης είναι απλό: Μάζεψε την παρέα σου, διάλεξε χώρα και ζήσε τη δική σου πορεία προς το Μουντιάλ.

Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα γκολ και τα αποτελέσματα. Είναι οι φίλοι που έγιναν οικογένεια, τα ατελείωτα απογεύματα στα γήπεδα, οι ιστορίες που λέγονται ξανά και ξανά και οι στιγμές που μένουν για πάντα.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Instagram: @oldschoolfootballtournament