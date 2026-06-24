Πότε μπορούν να συναντηθούν Κριστιάνο και Μέσι στο Μουντιάλ; Τα τρία πιθανά σενάρια

Με τον «αειθαλή» Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει δυο φορές και να γράφει ιστορία, η Πορτογαλία διέλυσε με 5-0 το Ουζμπεκιστάν, «κλείδωσε» την πρόκρισή της στους «32» του Μουντιάλ και πάει σε ντέρμπι πρωτιάς με την Κολομβία.

O Πορτογάλος αστέρας της Αλ Νασρ, έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου ενώ ξεπέρασε και τον Εουσέμπιο στους Πορτογάλους σκόρερ στα Μουντιάλ.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κριστιάνο ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να τεθεί αντιμέτωπος με τον Λιονέλ Μέσι στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Πορτογάλος αστέρας χαρακτήρισε το σενάριο ιδιαίτερα ελκυστικό, χωρίς ωστόσο να απομακρυνθεί από τον βασικό στόχο της ομάδας του.

«Η ερώτηση δεν έχει και πολύ νόημα αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει. Θα ήταν κάτι κορυφαίο. Ωστόσο, η προσοχή μου ήταν στο σημερινό παιχνίδι. Κερδίσαμε, κατάφερα να σκοράρω και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Είμαι χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά.Η προοπτική μιας τελευταίας μεγάλης μονομαχίας ανάμεσα σε Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ 2026 αρχίζει να παίρνει πιο ξεκάθαρη μορφή, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα προκριματικά και τη διαμόρφωση των πιθανών διασταυρώσεων.

Η Αργεντινή έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλό της (Group J), γεγονός που επιτρέπει μια πιο καθαρή ανάγνωση των πιθανών διασταυρώσεων στη φάση των νοκ-άουτ. Από την άλλη πλευρά, η Πορτογαλία βαδίζει προς την τελευταία αγωνιστική του ομίλου της με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μπορεί να τερματίσει πρώτη, δεύτερη ή ακόμη και να προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Πότε μπορούν να συναντηθούν Κριστιάνο - Μέσι

Τα σενάρια που προκύπτουν είναι τρία. Σε περίπτωση που οι Ίβηρες κατακτήσουν την κορυφή του ομίλου τους, τότε ένα πιθανό αντάμωμα με την Αργεντινή τοποθετείται στα προημιτελικά, σε ένα ματς που βάσει προγράμματος– θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Αντίθετα, αν η Πορτογαλία περάσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, τότε η διασταύρωση μετατίθεται στα ημιτελικά, την Τετάρτη 15 Ιουλίου ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το διακύβευμα μιας τέτοιας αναμέτρησης.

Το πιο «κινηματογραφικό» σενάριο, ωστόσο, αφορά έναν τελικό ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για να συμβεί αυτό, η Πορτογαλία θα πρέπει να ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων στη δεύτερη θέση, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 19 Ιουλίου.

Φυσικά, υπάρχει και το λιγότερο επιθυμητό σενάριο: αυτό του μικρού τελικού. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να αναμετρηθούν στον αγώνα για την τρίτη θέση, το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδεχόμενο ενός ακόμη Ρονάλντο-Μέσι σε Μουντιάλ παραμένει ανοιχτό και, όσο το τουρνουά πλησιάζει, τόσο ενισχύεται η προσμονή για ένα τελευταίο κεφάλαιο στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα της σύγχρονης εποχής.

athletiko.gr