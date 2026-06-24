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Αποχαιρέτησε την Ανόρθωση ο Σένσι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αποχαιρέτησε την Ανόρθωση ο Σένσι!

Ανάρτηση από τον Ιταλό χαφ ο οποίος αποχωρεί από την Ανόρθωση

Ο Στέφανο Σένσι με μία συγκινητική ανάρτηση αποχαιρετά την «Κυρία» και ετοιμάζεται να ενσωματωθεί στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Όσα έγραψε: 

«Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλη την οικογένεια της Ανόρθωσης. Από την πρώτη μέρα με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου και πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτή την ομάδα. Είμαι περήφανος που αποτέλεσα μέρος της.

Δεν θα σας ξεχάσω και από σήμερα θα έχετε έναν ακόμη φίλαθλο. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ σε όλους όσοι εργάζονται για αυτή την ομάδα και σε όλο τον κόσμο της. Σας αγαπώ!»

 

 

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