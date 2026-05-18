Τέλος εποχής: Ο Καρβαχάλ αποχωρεί από τη Ρεάλ μετά από 23 χρόνια!

Την αποχώρηση του Ντάνι Καρβαχάλ από το δυναμικό της ανακοίνωσε η Ρεάλ. Ο 34χρονος δεξιός μπακ εντάχθηκε στην «βασίλισσα» ως... παιδί το 2002 και με εξαίρεση τη σεζόν 2012/13 που πέρασε στη Λεβερκούζεν, αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του στους Μαδριλένους.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, δήλωσε: «Ο Ντάνι Καρβαχάλ είναι ένας θρύλος και ένα σύμβολο της Ρεάλ Μαδρίτης και της ακαδημίας νέων της. Η εικόνα του δίπλα στον αγαπημένο μας και αξέχαστο Αλφρέδο Ντι Στέφανο που έβαζε τον θεμέλιο λίθο της Real Madrid City θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές όλων των Μαδριλένων και στην ιστορία του συλλόγου μας. Ο Καρβαχάλ πάντα αποτελούσε παράδειγμα των αξιών της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό είναι και θα είναι πάντα το σπίτι του».

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο αρχηγός μας, Ντάνι Καρβαχάλ, συμφώνησαν να κλείσουν ένα υπέροχο κεφάλαιο ως παίκτης για τον σύλλογό μας στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την αγάπη της σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του συλλόγου μας και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Καρβαχάλ είναι ένας από τους πέντε παίκτες που στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχουν καταφέρει να κερδίσουν 6 Ευρωπαϊκά Κύπελλα και υπήρξε μέλος μιας ομάδας που πρωταγωνίστησε σε μια από τις πιο λαμπρές εποχές της ιστορίας μας.

Έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2002 και έχει υπερασπιστεί τη φανέλα μας για 23 σεζόν: 10 στις ακαδημίες νέων και 13 στην πρώτη ομάδα, με την οποία έχει κερδίσει 27 τίτλους: 6 Ευρωπαϊκά Κύπελλα, 6 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 5 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ, 4 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα Ισπανίας και 4 Ισπανικά Σούπερ Καπ.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Καρβαχάλ συμπεριλήφθηκε στην ενδεκάδα FIFPro World 2024, κέρδισε το βραβείο The Best FIFA Men's XI 2024 και ανακηρύχθηκε Καλύτερος Παίκτης του τελικού του Champions League 2024, στον οποίο σκόραρε ένα γκολ.

Ο Καρβαχάλ έχει παίξει 450 παιχνίδια με την ομάδα μας, στα οποία έχει σκοράρει 14 γκολ.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, έχει παίξει 51 αγώνες, αναδεικνύοντας τον πρωταθλητή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2024 και του Nations League το 2023.

Η Ρεάλ Μαδρίτης εύχεται στον Ντάνι Καρβαχάλ και την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής του. Το στάδιο Σαντιάγο Μπερναμπέου θα του αποτίσει φόρο τιμής αυτό το Σάββατο με την ευκαιρία του τελευταίου αγώνα πρωταθλήματος που θα παίξει η ομάδα μας».

