Η Βαλένθια ακόμη δεν πιστεύει πως βρίσκεται στο Final-4

Η Βαλένθια ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχει πάρει το εισιτήριο για το Final Four και το αποτύπωσε μέσα από μια ανάρτησή της.

Αν μη τι άλλο αποτέλεσε έκπληξη η πρόκριση της Βαλένθια στο Final Four απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά το 0-2 των «πρασίνων» αλλά μπόρεσε να απαντήσει με reverse sweep και με 3-2 να «τσεκάρει» εισιτήριο για την Αθήνα.

Λίγα 24ωρα πριν από το τζάμπολ του Final Four, η διοργανώτρια αρχή της Euroleague προχώρησε σ' ένα ποστάρισμα στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επισήμως εβδομάδα Final Fοur».

Η Βαλένθια έκανε retweet την εν λόγω ανάρτηση και θέλοντας να εκφράσει το πόσο πολύ... περίεργη είναι η κατάσταση που ζουν, έγραψε από τη πλευρά της: «Και πόσο περίεργο φαίνεται να κάνεις retweet αυτό;»

