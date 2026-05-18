ΑΕΚ: Η κούπα στο μνημείο του Μιχάλη Κατσούρη

Ούτε σε αυτές τις μέρες χαράς για την κατάκτηση του τίτλου ξεχνά τον αδικοχαμένο οπαδό η «Ένωση»…

Κίνηση με ξεχωριστό συμβολισμό στα πλαίσια των επινικίων για το πρωτάθλημα έκανε η ΑΕΚ.

Μπορεί ο ενθουσιασμός και οι πανηγυρισμοί να μην έχουν κοπάσει ακόμα, ωστόσο η «Ένωση» δεν ξεχνά και αυτούς που έφυγαν νωρίς και δεν μπόρεσαν να ζήσουν αυτή τη χαρά.

Πέρα από τη φιέστα λοιπόν στην Allwyn Arena και το ολονύχτιο γλέντι στα μπουζούκια, η κούπα βρέθηκε και στο μνημείο του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

