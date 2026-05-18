Κυνηγετικός Σύλλογος “Φραγκολίνα” Καϊμακλίου: Βράβευση, Μνημόσυνο και Σεμινάριο

Σε μια όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε το διοικητικό συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου “Φραγκολίνα” Καϊμακλίου στο οίκημα του σωματείου, απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους νικητές των ετήσιων αγώνων που γίνονται στη μνήμη του κορυφαίου σκοπευτή και άριστου κυνηγού, αείμνηστου Μάικ Τύμβιου, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα ενδιαφέρον σεμινάριο για τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου με θέμα τη σωστή σκόπευση στο κυνήγι. Το σεμινάριο παρουσίασε ο γνωστός προπονητής της σκοποβολής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Στους αγώνες που έγιναν στο Ολυμπιακό σκοπευτήριο “Λάκης Ψημολοφίτης”, και τους αθλοθέτησαν τα Κλινικά Χημεία “TΥMVIOS LABS”, νικητής στη γενική κατάταξη ήταν ο κυνηγός Άθως Βοσκαρίδης με 48/50, ενώ με το ίδιο αποτέλεσμα, ο Παύλος Ροδοσθένους πρώτευσε στην κατηγορία των σκοπευτών. Μεταξύ των μελών του σωματείου, την πρώτη θέση πήρε ο κυνηγός Γιώργος Ιωάννου με 45/50, ενώ ο νεαρός Γιώργος Σκορδής πρώτευσε στην κατηγορία των εφήβων με 41/50, ο Ανδρέας Εφέ στους βετεράνους κυνηγούς με 42/50, ο Μάριος Καραπατάκης στους βετεράνους σκοπευτές με 46/50 και ο Κώστας Καραγιώργης στους σούπερ βετεράνους με 31/50.

Αναλυτικά, οι νικητές σε κάθε κατηγορία ήταν οι ακόλουθοι:

ΚΥΝΗΓΟΙ

1. Άθως Βοσκαρίδης 48/50

2. Κύπρος Χριστοφίδης 46/50

3. Κούλλης Ανδρέου 44/50

4. Κυριάκος Κυλίλης 44/50

5. Φάνος Χαραλάμπους 44/50

6. Στέφανος Νεοφύτου 43/50

ΚΥΝΗΓΟΙ ΜΕΛΗ

1. Γιώργος Ιωάννου 45/50

2. Ζήνων Νικολαΐδης 44/50

3. Ηλίας Βαρναβίδης 43/50

4. Κωνσταντίνος Λαδάς 42/50

5. Αλέξης Χρίστου 41/50

6. Πάνος Διονυσίου 41/50

ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ

1. Παύλος Ροδοσθένους 48/50

2. Γιάννος Αντωνίου 47/50

3. Δάκης Αντωνίου 47/50

ΕΦΗΒΟΙ

1. Γιώργος Σκορδής 41/50

2. Ανδρέας Γρηγορίου 37/50

3. Γιώργος Ρωτός 35/50

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ

1. Ανδρέας Εφέ 42/50

2. Δημήτρης Δημητρίου 41/50

3. Στέλιος Ιερωνύμου 39/50

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ

1. Μάριος Καραπατάκης 46/50

2. Κυριάκος Πατσαλίδης 42/50