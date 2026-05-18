Επίσημα... Μουντιαλικοί οι Σεμέδο και Ροντρίγκες

Οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν και οι Γουίλι Σεμέδο και Γκάρι Ροντρίγκες ετοιμάζουν βαλίτσες για το Μουντιάλ.

Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας και του Απόλλωνα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Πράσινου Ακρωτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου θα συμμετάσχουν στον 8ο όμιλο, κάνοντας πρεμιέρα απέναντι στην Ισπανία (15/6) στην Ατλάντα. Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις απέναντι σε Ουρουγουάη (22/6) και Σαουδική Αραβία (27/6).

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Σερβία (31/5) και Βερμούδες (6/6).