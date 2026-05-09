Αυτές είναι οι δύο τραγουδίστριες που θα αναλάβουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα των πρωταθλητών

Αρχίζουν και γνωστοποιούνται σιγά σιγά λεπτομέρειες από τη φιέστα των πρωταθλητών. Η διοίκηση της Ομόνοιας ετοιμάζει μια φαντασμαγορική αβραδιά όπου κόσμος και ομάδα θα γιορτάσουν την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος.

Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν πως το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα αναλάβουν οι Marseaux και Evangelia. Πρόκειται για δύο σπουδαίες και ανερχόμενες τραγουδίστριες οι οποίες μετρούν ήδη μεγάλες επιτυχίες.

Ο Παπασταύρου και οι συνεργάτες του ετοιμάζουν μια μεγάλη βραδιά όπου οι τέσσερις κατάμεστες κερκίδες θα έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν το τρόπαιο, μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα. Μάλιστα, αναπτύχθηκε έντονα η φημολογία πως ο διοικητικός ηγέτης των πρασίνων ίσως να… επιφυλάσσει εκπλήξεις.