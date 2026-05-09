Ήταν κόσμημα... ασυζητητί και άφησε τη σφραγίδα του

Δεν χρειάζονται συστάσεις για το ποιος είναι ο Στέφαν Γιόβετιτς. Το βιογραφικό του τα λέει όλα. Με παρουσίες στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Μαυροβούνιος φορ αποχαιρέτησε πριν λίγες μέρες τον κόσμο της Ομόνοιας και είναι δεδομένο πως θα αποθεωθεί στην αυριανή (10/05) φιέστα ττων πρασίνων. Μετά από δύο χρόνια, λέει αντίο, αφήνοντας τη σφραγίδα του.

Μπορεί στην πορεία της Ομόνοια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος να μην ήταν το πρώτο... βιολί, όμως έβαλε το λιθαράκι του.

Το τελευταίο του γκολ με την πράσινη φανέλα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό αφού με αυτό οι πράσινοι επικράτησαν με 1-0 της Ε.Ν. Ύψωνα στο ΓΣΠ στο 87ο λεπτό.

Το πρώτο του ήταν με τον Απόλλωνα τον Οκτώβριο του 2024. Σε 65 συμμετοχές με το τρυφίλλι, σκόραρε 17 γκολ και έδωσε 16 ασίστ.