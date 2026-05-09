Για μια καταπράσινη βραδιά - Απονομή και φιέστα για τους πρωταθλητές

Αντίστροφα μετρούν στην Ομόνοια για την εντυπωσιακή βραδιά που βρίσκεται προ των πυλών. Οι πράσινοι ετοιμάζουν μια φαντασμαγορική βραδιά, όπου, μετά το αυριανό (10/05, 18:00) παιχνίδι με την ΑΕΚ, θα γιορτάσουν την κατάκτηση του 22ου πρωταθλήματος. Η διοίκηση θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο της για τη στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, σε Κύπρο και Ευρώπη. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδειξαν τον δρόμο των επιτυχιών, δεν έχασαν την πίστη τους, με… αποκορύφωμα τα δύο τελευταία sold out στο ΓΣΠ με Άρη και ΑΕΚ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου λοιπόν και οι συνεργάτες του εργάζονται πυρετωδώς για την αυριανή βραδιά, ενώ επιφυλάσσουν εκπλήξεις! Η απονομή θα συνδυαστεί με τη φιέστα των πρωταθλητών και οι τέσσερις κατάμεστες κερκίδες θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν αμέσως μετά την απονομή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ομόνοιας, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες θα αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια ώστε να ετοιμαστούν, ενώ παράλληλα θα στηθεί η εξέδρα για το… πάρτι.

Ο Μπεργκ το… βιολί του

Βέβαια, για τον Χένινγκ Μπεργκ προέχει το παιχνίδι πριν τα πανηγύρια! Όπως και με την Πάφο, έτσι και αύριο ο Νορβηγός τεχνικός ζητά σοβαρότητα, πειθαρχία και νίκη. Ο τεχνικός της Ομόνοιας δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο, ακόμα και αν δεν υπάρχουν βαθμολογικά κίνητρα. Το «τριφύλλι» θέλει το τρίποντο μπροστά από τον κόσμο του για ευνόητους λόγους κι αυτό θα κυνηγήσει.

Στο αγωνιστικό, επιστρέφουν οι τιμωρημένοι (Σεμέδο, Κουλιμπαλί, Εβάντρο), ενώ ανεβάζει ρυθμούς ο Π. Αντρέου. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσει και η περίπτωση του Παναγιώτου. Ο Μάριτς, που συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών, θα εκτίσει την ποινή του στο μεθεπόμενο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Μπεργκ ενδέχεται να προχωρήσει εκ νέου σε αλλαγές, ώστε να εξάγει συμπεράσματα και για όσους δεν είχαν αρκετό χρόνο συμμετοχής στο πρόσφατο παρελθόν.