Έφερε τα κάτω πάνω στη Λεμεσό ο Ολυμπιακός και κρατά την παραμονή στα χέρια του!

Το στραβό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό στο «Αλφαμέγα» στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, μετατράπηκε στο τέλος του αγώνα, σε χαμόγελα χαράς.

Οι μαυροπράσινοι με ανατροπή επικράτησαν 3-1 της Λεμεσιανής ομάδας, έφτασαν τους 37 βαθμούς και... έφυγαν από την 12η θέση της βαθμολογίας που οδηγεί στον υποβιβασμό. Έτσι κρατούν την τύχη στα χέρια τους όσον αφορά την παραμονή τους στην Α΄ Κατηγορία.

Αρκεί στο ΓΣΠ την προσεχή Παρασκευή (15/05, 18:00) να κερδίσει την αδιάφορη Ανόρθωση ή αν δεν το πράξει, να μην κερδίσει ο Ακρίτας.

Ο Σαβό με πλασέ στο 5ο λεπτό έβαλε σε θέση οδηγού την ΑΕΛ, ένα προβάδισμα που δεν κράτησε για πολύ αφού στο 11ο λεπτό ο Πική με ωραία κεφαλιά, ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό. Οι μαυροπράσινοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Μασέκο στο 34΄ με δεύτερη κίτρινη και στο 42΄ με «ζωγραφιά» Κοβαλένκο, μπήκαν μπροστά στο σκορ. Ο Oυκρανός μεσοεπιθετικός σκόραρε με τακουνάκι μετά από σέντρα του Μπράντονιτς.

Στο 48ολεπτό, το VAR... πήρε πίσω λόγω οφσάιντ, το πέναλτι που σφυρίχθηκε για τον Ολυμπιακό (ανατροπή Ζοάο Μάριο από Κυριάκου) όμως τα μαυροπράσινα πανηγύρια επανήλθαν στο 61΄, λεπτό στο οποίο ο Κονομής με κεφαλιά μετά από κόρνερ, έκανε το 1-3 και έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Δεν άλλαξε κάτι ως το φινάλε, με το τελικό σφύριγμα να βρίσκει τους παίκτες του Ολυμπιακού να ξεσπούν σε έξαλλα πανηγύρια.

ΑΕΛ: Κυριάκου, Κονσεϊνσάο, Φιλιώτης, Μιλοσάβλεβιτς, Ιμανισίμουε, Παναγή (84΄ Παπαφώτης), Γκλάβσιτς (84΄ Νταβόρ), Ζράντι (61΄ Μακρής), Μασέκο, Μουγκέ (84΄ Παρούτης), Σάβο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε (81΄ Τόσκα), Κονομής (81΄ Λουκουμπάρ), Μπαρμπόσα, Γκόμες, Ντζεπάρ, Κοβαλένκο (60΄ Μορέιρα), Ταβάρες (75΄ Μ. Χαραλαμπούς), Μπράντονιτς, Ζοάο Μάριο (60΄ Στ. Χαραλάμπους), Πική.

ΣΚΟΡΕΡ: 5΄ Σάβο / 11΄ Πικής, 42΄ Κοβαλένκο, 61΄ Κονομής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 10΄ Μασέκο, 57΄ Κονσεϊσάο / -

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 34' Μασέκο (2η κιτρ.) / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντόνιο Ραπουάνο

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Νταβίντ Γκερσίνι

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης