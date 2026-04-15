Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

Η ΑΕΚ έκανε το απίθανο και με μία εκπληκτική εμφάνιση μέσα στη SUNEL Arena καθάρισε τη Μπανταλόνα με 72-67 και έκανε το 2-1 στη σειρά, παίρνοντας μία τεράστια πρόκριση για το Final 4 του BCL που θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα, δηλαδή στην έδρα της ομάδας που άφησε εκτός.

Η Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Μάλαγα (7/5) και θα κάνει τα πάντα απέναντι στους Ισπανούς για να περάσει στον τελικό και να διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2018, όταν και το κατέκτησε.

Η τελική φάση του Final Four του Basketball Champions League θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 7-9 Μαΐου. Εκεί βρίσκεται ήδη και η Ρίτας, που περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Τενερίφη-Γαλατάσαραϊ, το οποίο βρίσκεται στο 1-1.

