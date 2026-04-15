Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ΑΕΚ έκανε το απίθανο και με μία εκπληκτική εμφάνιση μέσα στη SUNEL Arena καθάρισε τη Μπανταλόνα με 72-67 και έκανε το 2-1 στη σειρά, παίρνοντας μία τεράστια πρόκριση για το Final 4 του BCL που θα διεξαχθεί στη Μπανταλόνα, δηλαδή στην έδρα της ομάδας που άφησε εκτός.

Η Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Μάλαγα (7/5) και θα κάνει τα πάντα απέναντι στους Ισπανούς για να περάσει στον τελικό και να διεκδικήσει ξανά το τρόπαιο της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2018, όταν και το κατέκτησε.

Η τελική φάση του Final Four του Basketball Champions League θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 7-9 Μαΐου. Εκεί βρίσκεται ήδη και η Ρίτας, που περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Τενερίφη-Γαλατάσαραϊ, το οποίο βρίσκεται στο 1-1.

sport-fmgr

 

 

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεχάσει πώς να αποκλείει μεγαθήρια στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένα βήμα από το EURO η Εθνική Νεανίδων της Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

Μια πρώιμη πρόβλεψη για τους πιθανούς αντιπάλους της Ομόνοιας στα πλέι οφ του Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κανονικά στην προπόνηση της ΑΕΚ ο Μαρίν ενόψει Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

Νέα μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η πρώτη συνάντηση της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Σάβο «απειλεί» τον Ζακάρια

ΑΕΛ

|

Category image

Γκαμπριέλε Μπόβε: Το next big thing του ιταλικού ποδοσφαίρου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποβάλλει νέα καταγγελία στην UEFA η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ανανεώνει με ΠΑΟΚ για έναν χρόνο ο Οζντόεφ»

Ελλάδα

|

Category image

Ρεκόρ καριέρας για τον Ράιαν Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη