Αρνητής… ήττας

Ο Απόλλωνας απέδρασε με το τρίποντο από το ΓΣΠ, σ’ ένα θρίλερ με… happy end για τον ίδιο. Η ομάδα της Λεμεσού γιόρτασε τα 72α γενέθλια της με νίκη (3-2) επί του ΑΠΟΕΛ κι έτσι εδραιώθηκε στη μάχη της Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος. Παράλληλα, έδειξε στον αντίπαλο της στο κύπελλο πως δεν… αστειεύεται στα ημιτελικά, όπου θα τον συναντήσει εκ νέου.

Ο Ερνάν Λοσάδα πέρασε την φιλοσοφία του… αήττητου στο Κολόσσι και οι ποδοσφαιριστές του τον βγάζουν ασπροπρόσωπο. Χωρίς πανικό, με υπομονή και επιμονή φτάνουν στο γκολ που τους δίνει φτερά στα πόδια, ενόψει της συνέχειας. Οι κυανόλευκοι είναι αποτελεσματικοί απέναντι στην αντίπαλη εστία κι αυτό κάνει το έργο όλων πιο εύκολο. Ο προπονητής του Απόλλωνα πήρε «άριστα» στο διάβασμα του αντιπάλου, καθώς εντόπισε την αδράνεια στην άμυνα και χτύπησε τρεις.

Στα αξιοσημείωτα, ο Μάρκες «πλήγωσε» τον ΑΠΟΕΛ για πρώτη φορά. Βρίσκεται στην ομάδα της Λεμεσού από το 2023 και χθες κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, φτάνοντας συνολικά στα 13 γκολ (στην τρέχουσα σεζόν). Όσον αφορά στον Κβίντα, πέτυχε το πέμπτο του γκολ με τη φανέλα των κυανόλευκων. Το τελευταίο του σημειώθηκε στις 24 Ιανουαρίου κόντρα στον Ακρίτα.