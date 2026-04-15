Τινάχθηκε στον αέρα ο πρώτος τελικός, δεν κατέβηκε στο β΄ ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

Ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών στον Βύρωνα είχε άδοξο και επεισοδιακό τέλος, καθώς οι διαιτητές προχώρησαν σε οριστική διακοπή της αναμέτρησης Αθηναϊκού-Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι δεν συνεχίστηκε ποτέ, αφού το «τριφύλλι» δεν επέστρεψε στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη γραμματεία, δόθηκε συγκεκριμένη προθεσμία στον Παναθηναϊκό να εμφανιστεί στο γήπεδο μέχρι τις 21:51. Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ δεν παρουσιάστηκε εντός του χρονικού ορίου, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να κλείσουν το φύλλο αγώνα και να καταγράψουν την αναμέτρηση ως διακοπείσα.

Η απόφαση του Παναθηναϊκού να μην κατέβει για το δεύτερο μέρος συνδέεται με την έντονη διαμαρτυρία του συλλόγου για την απαγόρευση εισόδου σε περίπου 100 φιλάθλους του, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα και απολύτως νόμιμα εισιτήρια, αλλά δεν τους επιτράπηκε να μπουν στο κλειστό «Δ. Καλτσάς». Η στάση αυτή προκάλεσε μεγάλη ένταση και οδήγησε την ομάδα να παραμείνει στα αποδυτήρια.

Την απόφαση της αποχώρησης επικύρωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ΑΟ, Δημήτρης Βρανόπουλος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο σύλλογος δεν θα συνέχιζε τον τελικό όσο οι φίλαθλοί του παρέμεναν αποκλεισμένοι από τις εξέδρες.

Την ίδια στιγμή, οι παίκτριες του Αθηναϊκού πανηγύρισαν την εξέλιξη στο παρκέ…

