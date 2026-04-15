Από τη σκιά στο προσκήνιο

Στα 27 του χρόνια, έχοντας περάσει μέσα από δυσκολίες αλλά και σημαντικά μαθήματα, ο Χαράλαμπος Κυριακίδης, φαίνεται πως φτάνει επιτέλους στο σημείο να δικαιώσει τις δυνατότητές του. Το ταλέντο του δεν έλειψε ποτέ, απλώς περίμενε τη σωστή συγκυρία για να αναδειχθεί.

Ο Παφίτης πορτιέρο, έκανε πρώτα του βήματα στον Ακρίτα Χλώρακας, όπου από πολύ νεαρή ηλικία άρχισε να ξεχωρίζει. Η μεταγραφή του στην Πάφο ήρθε νωρίς, όμως εκεί έμεινε για τρία χρόνια χωρίς να καταγράψει επίσημη συμμετοχή, καθώς βρέθηκε πίσω από πιο έμπειρους τερματοφύλακες.

Ακολούθησε η μετακίνησή του στον Άρη το 2018, με την ελπίδα για περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δεν άλλαξαν ουσιαστικά, αφού περιορίστηκε σε ελάχιστες εμφανίσεις, λόγω του έντονου ανταγωνισμού στη θέση του.

Η επόμενη στάση ήταν η Ομόνοια, που αποφάσισε να επενδύσει στις προοπτικές του. Ωστόσο, και εκεί τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Η παρουσία κύριως του Φαμπιάνο, τον κράτησε για καιρό σε δεύτερο ρόλο, περιορίζοντας τις ευκαιρίες του να δείξει τι αξίζει.

Όταν όμως του δόθηκε η ευκαιρία, την αξιοποίησε στο έπακρο. Με τους βασικούς απόντες, πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια και ανταποκρίθηκε με ωριμότητα και αυτοπεποίθηση. Σε δύο διαδοχικά ντέρμπι κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητά του.

Στον χθεσινό(14/4/26) αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, η συμβολή του ήταν καθοριστική. Με δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις στο πρώτο ημίχρονο, σε φάσεις όπου η πορεία της μπάλας άλλαξε απρόβλεπτα, έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά και σωστή τοποθέτηση.

Σε μια κρίσιμη στιγμή στο δεύτερο μέρος, χρειάστηκε και η βοήθεια της άμυνας, με τον συμπαίκτη του, Νικόλα Παναγιώτου να απομακρύνει τον κίνδυνο πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Η συνεργασία αυτή συνέβαλε στο να διατηρηθεί το μηδέν και να έρθει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η πορεία του Κυριακίδη αποδεικνύει πως η επιμονή και η υπομονή μπορούν τελικά να φέρουν ανταμοιβή.

Αντρέας Πολυκάρπου