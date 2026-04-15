Έσβησε το όνειρο όμως έχει άλλη μια μάχη

Πρώτη ήττα επί εποχής Ροθάδα για την ΑΕΚ και το όνειρο για τη μεγάλη ανατροπή έχει ξεθωριάσει.

Το τέλος της τρίτης αγωνιστικής αφήνει την ομάδα της Λάρνακας στην 3η θέση και σε… κίνδυνο, καθώς θέλει να τερματίσει στην πρώτη τριάδα για να «κλειδώσει» την έξοδο στην Ευρώπη. Η 4η θέση οδηγεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια υπό προϋποθέσεις γι’ αυτό δεν θέλει κανείς να το διακινδυνέψει στους κιτρινοπράσινους.

Η ΑΕΚ δεν υστέρησε στην επιθετική της δραστηριότητα κόντρα στην Ομόνοια, όμως η άμυνα του «τριφυλλιού», η δυστοκία και ο Κυριακίδης την κράτησαν στο μηδέν. Για πρώτη φορά με τον Ροθάδα στον πάγκο η ομάδα της Λάρνακας γνώρισε την ήττα στο πρωτάθλημα, ενώ δέχθηκε δύο γκολ μετά από σχεδόν δύο μήνες. Παράλληλα, οι κιτρινοπράσινοι έχασαν με δύο γκολ διαφορά μετά από… καιρό. Η τελευταία φορά στην τρέχουσα σεζόν, σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, στην ήττα με 2-4 από την Πάφο FC.

Η ομάδα της Λάρνακας βλέπει την επόμενη μέρα και το πως θα αντιδράσει για να σώσει τη σεζόν μέσω της εξόδου στην Ευρώπη. Χρόνος για… δάκρυα δεν υπάρχει, παρά μόνο για δουλειά και βελτίωση.