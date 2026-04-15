Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

Προϊόν των ακαδημιών της Γάνδης, ο Τζόρθι Μόκιο έγινε ποδοσφαιριστής του Άγιαξ το 2024 και φέτος έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα του Αίαντα, ανανεώνοντας μάλιστα πρόσφατα το συμβόλαιό του μέχρι το 2031.

Ωστόσο, η υπόθεση μονάχα απλή δεν ήταν, όπως αποκάλυψε Ολλανδός ρεπόρτερ στο Pantelic Podcast, που ασχολείται με θέματα του Άγιαξ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Τιμ Φαν Ντάουιν, ο 18χρονος αμυντικός χαφ είχε δει την οικογένειά του να εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις, καθώς εκείνος δεν είχε ενηλικιωθεί ακόμα - κάτι που συνέβη τον Φεβρουάριο.

«Ο πατέρας του τον έβλεπε σαν την κότα με τα χρυσά αβγά και ζητούσε απολαβές επιπέδου Χέντερσον, έχοντας στο μυαλό να προωθήσει τον γιο του στην Τσέλσι ή κάποια άλλη μεγάλη ομάδα» ανέφερε ο δημοσιογράφος του Voetbal International, με τον πιτσιρικά πάντως να επιθυμεί να παραμείνει στην Ολλανδία. Όταν λοιπόν ο Μόκιο έκλεισε τα 18 του χρόνια, ο τεχνικός διευθυντής, Ζόρντι Κρόιφ, έπαψε να μιλά με την οικογένεια του παίκτη και στράφηκε στον ίδιο, ο οποίος συμφώνησε για το νέο συμβόλαιο και, σύμφωνα με τον Ολλανδό ρεπόρτερ δεν μιλά πλέον στους δικούς του, έχοντας μετακομίσει στο σπίτι της συντρόφου του!

«Πρακτικά έβγαλε τους γονείς του από την πόρτα και το κανόνισε μόνος του μαζί με τον Κρόιφ» εξήγησε ο Φαν Ντάουιν, με τον πατέρα του διεθνούς με το Βέλγιο μέσου να φτάνει στο σημείο να πάει στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου μαζί με τη σύζυγό του και να απαιτεί να δει τον Κρόιφ, κάτι που δεν συνέβη...

