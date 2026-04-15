Η Μπαρτσελόνα έχει ξεχάσει πώς να αποκλείει μεγαθήρια στην Ευρώπη

Η Μπαρτσελόνα μέτρησε ακόμη έναν αποκλεισμό από ομάδα, θεωρητικά, του βεληνεκούς της, επιβεβαιώνοντας πως έχει χάσει τον τρόπο της στην Ευρώπη.

Παρότι έδειχνε να έχει τα φόντα για μια τεράστια ανατροπή, η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε εντέλει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και για μία ακόμη χρονιά, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρώτο της τρόπαιο στο Champions League μετά το 2015.

Οι Ροχιμπλάνκος έκαναν νέα ζημιά στους Μπλαουγκράνα, τους οποίους είχαν αποκλείσει και από το Κύπελλο Ισπανίας, με τους Καταλανούς να τα βρίσκουν ξανά σκούρα απέναντι σε ομάδα που ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ - με την Ατλέτικο να μετρά τρία Europa League, τρία UEFA Super Cup και δύο χαμένους τελικούς Champions League από το 2010 και μετά.

Άλλοτε φόβητρο, η Μπάρτσα δείχνει να έχει χάσει το κολάι στην Ευρώπη, καθώς τα τελευταία χρόνια, έχει μεν προκρίσεις σε νοκ άουτ ευρωπαϊκών διοργανώσεων ενάντια σε ομάδες όπως η Νάπολι, η Γαλατάσαράι, η Ντόρτμουντ, η Μπενφίκα, η Κλαμπ Μπριζ και η Νιούκαστλ, ωστόσο όποτε το επίπεδο δυσκολίας ανέβαινε, ερχόταν, νομοτελειακά, αποκλεισμός.

Ο Mister Chip θεωρεί την πρόκριση επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα προημιτελικά του Champions League τη σεζόν 2018/19 ως την τελευταία της Μπαρτσελόνα απέναντι σε ελίτ αντίπαλο, αν και αντιλαμβάνεται κανείς πως οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν περισσότερο το όνομα παρά τη χάρη εδώ και αρκετά χρόνια.

Την ίδια ώρα... σκόπελοι όπως η Λίβερπουλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ και η Ατλέτικο Μαδρίτης αποδεικνύονται ανυπέρβλητα εμπόδια για τους Καταλανούς, με την τελευταία σημαντική πρόκριση να είναι πιθανότατα εκείνη ενάντια στην Τσέλσι στους «16» του Champions League τη σεζόν 2017/18, χάρη στα γκολ των Λιονέλ Μέσι και Ουσμάν Ντεμπελέ!

Ο παίκτης που σταμάτησε να μιλάει με τους γονείς του για να ανανεώσει στον Άγιαξ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πότε και με ποιον παίζει η ΑΕΚ στα ημιτελικά του Champions League

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ «καθάρισε» την Μπανταλόνα και πάει ξανά στο Final 4 του Champions League!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αρνητής… ήττας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Μπαρτσελόνα έχει ξεχάσει πώς να αποκλείει μεγαθήρια στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένα βήμα από το EURO η Εθνική Νεανίδων της Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

Μια πρώιμη πρόβλεψη για τους πιθανούς αντιπάλους της Ομόνοιας στα πλέι οφ του Champions League

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κανονικά στην προπόνηση της ΑΕΚ ο Μαρίν ενόψει Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

Νέα μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη για τον Τσιτσιπά

Τένις

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η πρώτη συνάντηση της διοίκησης του ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Σάβο «απειλεί» τον Ζακάρια

ΑΕΛ

|

Category image

Γκαμπριέλε Μπόβε: Το next big thing του ιταλικού ποδοσφαίρου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υποβάλλει νέα καταγγελία στην UEFA η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ανανεώνει με ΠΑΟΚ για έναν χρόνο ο Οζντόεφ»

Ελλάδα

|

Category image

Ρεκόρ καριέρας για τον Ράιαν Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

