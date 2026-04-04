Με το βλέμμα στον στόχο

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

Οι πράσινοι φιλοξενούν στις 19:00 στο ΓΣΠ την Πάφο FC

Επανέναρξη με το βλέμμα στον τίτλο για την Ομόνοια. Οι πράσινοι φιλοξενούν στις 19:00 στο ΓΣΠ την Πάφο FC με στόχο να κάνουν άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Βρισκόμαστε μόλις στην δεύτερη αγωνιστική της τελευταίας φάσης, απομένουν πολλές σκληρές μάχες, ωστόσο στο «τριφύλλι» δεν έχουν σκοπό να «κινδυνεύσουν». Είναι σε απόσταση ασφαλείας (+6), αγωνίζονται πρώτοι σε σχέση με τους συνδιεκδικητές κι έτσι η μπάλα παραμένει στα πόδια τους.

Η Ομόνοια καλείται να επιστρέψει στις… εργοστασιακές της ρυθμίσεις, να παρουσιαστεί με φρεσκάδα και αποφασιστικότητα, ώστε να φτάσει στο τρίποντο. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ μπαίνει στην τελική ευθεία και θα χρειαστούν τεράστια αποθέματα υπομονής και επιμονής στο αποψινό παιχνίδι. Οι γαλάζιοι δεν θα παρουσιαστούν αδιάφοροι, θέλουν να κλειδώσουν την Ευρώπη, ενώ δεν έχουν αφήσει το… όνειρο της ανατροπής για το πρωτάθλημα. Εξάλλου, η ομάδα της πρωτεύουσας έχει πάρει τον… αέρα του παφιακού συλλόγου, καθώς μετρούν δύο νίκες στην κανονική διάρκεια (2-1, 4-2).

Οι πράσινοι δεν αποπροσανατολίζονται ούτε από το γεγονός πως η Πάφος FC θα έχει το μυαλό της (και) στο κύπελλο, αλλά ούτε από τις σημαντικές απουσίες. Οι Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα και Ουζόχο παραμένουν εκτός δράσης. Είναι σημαντικές οι επιστροφές των Χρίστου και Οντουμπάντζο, ενώ πιο έτοιμοι θα είναι οι Σεμέδο, Άιτιγνκ και Μασούρας.

Όσον αφορά στον Ουζόχο, ο οποίος έφυγε τραυματίας από το πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής Νιγηρίας, απέναντι στην Ιορδανία, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ομόνοια, ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και η πορεία της αποκατάστασής του θα αξιολογείται.

Καμορανέζι: Η δουλειά του έφερε αναγνώριση από τον Σύνδεσμο Προπονητών

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

