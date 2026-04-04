Με το βλέμμα στον στόχο

Επανέναρξη με το βλέμμα στον τίτλο για την Ομόνοια. Οι πράσινοι φιλοξενούν στις 19:00 στο ΓΣΠ την Πάφο FC με στόχο να κάνουν άλλο ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Βρισκόμαστε μόλις στην δεύτερη αγωνιστική της τελευταίας φάσης, απομένουν πολλές σκληρές μάχες, ωστόσο στο «τριφύλλι» δεν έχουν σκοπό να «κινδυνεύσουν». Είναι σε απόσταση ασφαλείας (+6), αγωνίζονται πρώτοι σε σχέση με τους συνδιεκδικητές κι έτσι η μπάλα παραμένει στα πόδια τους.

Η Ομόνοια καλείται να επιστρέψει στις… εργοστασιακές της ρυθμίσεις, να παρουσιαστεί με φρεσκάδα και αποφασιστικότητα, ώστε να φτάσει στο τρίποντο. Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ μπαίνει στην τελική ευθεία και θα χρειαστούν τεράστια αποθέματα υπομονής και επιμονής στο αποψινό παιχνίδι. Οι γαλάζιοι δεν θα παρουσιαστούν αδιάφοροι, θέλουν να κλειδώσουν την Ευρώπη, ενώ δεν έχουν αφήσει το… όνειρο της ανατροπής για το πρωτάθλημα. Εξάλλου, η ομάδα της πρωτεύουσας έχει πάρει τον… αέρα του παφιακού συλλόγου, καθώς μετρούν δύο νίκες στην κανονική διάρκεια (2-1, 4-2).

Οι πράσινοι δεν αποπροσανατολίζονται ούτε από το γεγονός πως η Πάφος FC θα έχει το μυαλό της (και) στο κύπελλο, αλλά ούτε από τις σημαντικές απουσίες. Οι Φαμπιάνο, Μαγιαμπέλα και Ουζόχο παραμένουν εκτός δράσης. Είναι σημαντικές οι επιστροφές των Χρίστου και Οντουμπάντζο, ενώ πιο έτοιμοι θα είναι οι Σεμέδο, Άιτιγνκ και Μασούρας.

Όσον αφορά στον Ουζόχο, ο οποίος έφυγε τραυματίας από το πρόσφατο παιχνίδι της Εθνικής Νιγηρίας, απέναντι στην Ιορδανία, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ομόνοια, ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και η πορεία της αποκατάστασής του θα αξιολογείται.