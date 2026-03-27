Δεν την αφήνει λεπτό μόνη της ο Παπασταύρου

Ακόμη μία προπόνηση της Ομόνοιας το τελευταίο διάστημα έγινε υπό το βλέμμα Σταύρου Παπασταύρου. Σε σχέση με άλλες χρονιές, ο χρόνος παραμονής του Παπασταύρου στην Κύπρο έχει αυξηθεί πάρα πολύ και επιλαμβάνεται αρκετών θεμάτων που χρήζουν άμεσης επίλυσης. Έται και οι επισκέψεις του στο «Ηλίας Πούλλος» είναι σχεδόν καθημερινές και με τον τρόπο αυτό ο ισχυρός ηγέτης των πρασίνων στέλνει το μήνυμα σε παίκτες και τεχνική ηγεσία πως είναι στο πλευρό τους. Όχι πως άλλες χρονιές δεν ήταν, όμως είναι αλλιώτικη η φυσική παρουσία.

Ο φωτογραφικός φακός τον «συνέλαβε» να κοιτάζει με προσοχή την προπόνηση με τον Σίμο Ταραπουλούζη. Προφανώς θα άνοιξαν κουβέντα και για άλλα θέματα, όπως οι ανανεώσεις συμβολαίων, χωρίς φυσικά να υπάρχει κάτι δεδομένο, με το μυαλό να είναι εξ ολοκλήρου στον στόχο επιστροφής στον θρόνο, έπειτα από μία πενταετία.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι Οντουμπάντζο και Χρίστου ανεβάζουν ρυθμούς και υπάρχουν θετικές ενδείξεις πως θα προλάβουν το ματς με την Πάφο στις 4 Απριλίου. Από εκεί και πέρα, οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα χρειάζονται ακόμη χρόνο για να ενσωματωθούν και η τεχνική ηγεσία ελπίζει πως θα προλάβουν κάποια παιχνίδια μέσα στη σεζόν.

Eνώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Σε ακόμη μία συνεργασία που σκοπό έχει τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, προχώρησε το Omonoia Foundation. Συγκεκριμένα ενώνει δυνάμεις με τον «Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό», μία συνεργασία που υπογράφτηκε χθες στην παρουσία του Σταύρου Παπασταύρου και της προέδρου του Κ.Ε.Σ., Φωτεινής Παπαδοπούλου. Θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν γραπτής συμφωνίας. Προνοεί ετήσια χορηγία ύψους €25.000 για τη στήριξη αριθμού ευάλωτων οικογενειών που θα υποδεικνύονται από το Omonoia Foundation και θα εγκρίνονται από τον Κ.Ε.Σ. καθώς και προσφορά ποσού ύψους €10.000 για τη στήριξη του Προγράμματος «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ, με τη στήριξη του Omonoia Foundation», μέσω του οποίου παρέχεται δωρεάν μαγειρεμένο φαγητό σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως οικογένειες ή άτομα που έχουν χαμηλό εισόδημα.