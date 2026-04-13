Οι οκτώ από τις εννέα και... οι πέντε τελευταίες με μηδέν

H ήττα της Ανόρθωσης από τον Εθνικό στο Δασάκι (1-0) ήταν η πρώτη στα οκτώ παιχνίδια που βρίσκεται στον πάγκο ο Μάουρο Καμορανέζι.

Ήταν όμως η ένατη γενικότερα στην τρέχουσα περίοδο και η πέμπτη σερί που έρχεται σε εκτός έδρας παιχνίδι και χωρίς η «Κυρία» να σκοράρει.

Το ίδιο έπαθε κόντρα σε Ομόνοια Αραδίππου (1-0), ΑΕΚ (4-0), Ομόνοια (2-0) και Ακρίτα (2-0), ενώ στο Δασάκι είχε χάσει και στην αρχή της σεζόν από τον Εθνικό (2-0). Η ομάδα της Αμμοχώστου είχε άλλες δύο ήττες εκτός έδρας από Ολυμπιακό (2-1) και ΑΕΛ (4-1).

Η μοναδική ήττα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» έχει έρθει από την Ομόνοια (0-5).