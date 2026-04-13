«Έδεσε» και Γιαννακού ο ΑΠΟΕΛ – Η διάρκεια του συμβολαίου του

Νέα ανακοίνωση από τον ΑΠΟΕΛ.

Η διοίκηση των γαλαζοκιτρίνων εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Γιαννακού.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Γιαννακού. Ο Κωνσταντίνος είναι γεννημένος στις 25/04/2005 (21 ετών) και ήταν μέλος της ακαδημίας ΑΠΟΕΛ αγωνιζόμενος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες της ανώτατης κατηγορίας μέχρι και την ομάδα Ανδρών. Το συμβόλαιο συνεργασίας είναι μέχρι τον Μάιο του 2029».