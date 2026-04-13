Σχηματίζει... απόψεις η 3η αγωνιστική

Λόγω του Πάσχα η δράση στον α' όμιλο της Cyprus League by Stoiximan μεταφέρθηκε πλήρως σε καθημερινή ημέρα, με τα τρία παιχνίδια της Β' φάσης να διεξάγονται την Τρίτη του Πάσχα (14/04).

Τρεις αγώνες που ενδεχομένως και να σχηματίσουν σημαντικά συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας.

Πρώτα από όλα θα φανεί κατά πόσον η Ομόνοια θα ξεφύγει εντελώς, εφόσον περάσει με διπλό από τη Λάρνακα ή αν η ΑΕΚ θα κρατήσει τον εαυτό της και ενδεχομένως κι άλλες ομάδες στο παιχνίδι.

Επιπλέον, για Απόλλωνα και Πάφος FC, δηλαδή οι ομάδες που ακολουθούν τις δύο πρωτοπόρους, είναι μια ευκαιρία να εκμεταλλευτούν το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα για να απομακρυνθούν εντελώς από τις δύο τελευταίες θέσεις του α' γκρουπ, καθώς παίζουν με ΑΠΟΕΛ και Άρη αντίστοιχα.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 14/04

17:00 Άρης - Πάφος FC

17:00 ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ A' ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγ.): Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ (18/04, 17:00), Πάφος FC-ΑΕΚ (18/04, 17:00), Άρης- Απόλλων (18/04, 19:00).