Πέτυχε το στόχο της παραμονής στη Β΄ κατηγορία η Εθνική Γυναικών

Για άλλη μια χρονιά, η Εθνική ομάδα Γυναικών Αντισφαίρισης, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, υλοποιώντας το στόχο της παραμονής στη Β΄ κατηγορία της Ευρωαφρικανικής ζώνης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Billie Jean Cup. Στους αγώνες που έγιναν στη Βοσνία με τη συμμετοχή 10 ομάδων από 4-11 Απριλίου, και παρά το γεγονός ότι η κλήρωση την έφερε στον πολύ δύσκολο Α΄όμιλο, κατάφερε με δραματικό τρόπο να βρεθεί στη 2η θέση, και όχι μόνο να αποφύγει είτε τον απ’ ευθείας υποβιβασμό είτε τον αγώνα μπαράζ για αυτόν, αλλά να αγωνιστεί στον αγώνα ανόδου στην Α΄ κατηγορία, κάνοντας ένα ακόμη βήμα παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου, συγχαίρει τα μέλη της αποστολής, για την επίτευξη του υψηλού στόχου που ετέθη πριν τους αγώνες. Ο κάπτεν Δημήτρης Ηροδότου, και οι αντισφαιρίστριες Ραλούκα Σερμπάν, Όλγα Ντανίλοβα, Νίνα Ανδρονίκου, και Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου, καθώς και η Μαίρυλιν Σεραφείδου που συνόδευσε την ομάδα και βοήθησε στις προπονήσεις, ανταποκρίθηκαν πλήρως στις δυσκολίες που προέκυψαν τόσο από το σύστημα διεξαγωγής και την κλήρωση (υποβιβάστηκαν τέσσερις ομάδες), όσο και από προβλήματα που ενέκυψαν κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η Ραλούκα παραμένει η κορυφαία αντισφαιρίστρια της ομάδας, που μπορεί να μας στηρίζει σε τόσο ψηλό επίπεδο, και οι εμφανίσεις των άλλων τριών κοριτσιών οι οποίες είναι όλες κάτω από 20 ετών (Νίνα και Άντρεα αγωνίζονται ακόμη στην κατηγορία Νεανίδων) απέδειξαν ότι η ομάδα έχει και παρών και μέλλον.

Άντεξε στην πίεση

Η ομάδα μας άντεξε στην πίεση, καθώς βρέθηκε να παίζει με την πλάτη στον τοίχο μετά τις δύο ήττες στις πρώτες δύο αναμετρήσεις στην Μπάνια Λούκα. Η ήττα από την Ελλάδα ήρθε φυσιολογικά, αφού η αντίπαλος μας ήταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, αφού μετά τον μεταξύ μας αγώνα επιστράτευσε και την Μαρία Σάκκαρη για να σιγουρέψει την άνοδο στην Α΄ κατηγορία. Στον δεύτερο όμως αγώνα με την Αυστρία κληθήκαμε την τελευταία στιγμή να αγωνιστούμε χωρίς τη Ραλούκα λόγω στομαχικών διαταραχών τη μέρα του αγώνα, με αποτέλεσμα να χάσουμε την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση και να είναι ορατό το φάσμα του υποβιβασμού.

Οι εντυπωσιακές νίκες, αρχικά επί της Φινλανδίας και στη συνέχεια επί της γηπεδούχου Βοσνίας σε έναν αγώνα που «έσπασαν καρδιές» μας έφεραν στη 2η θέση του ομίλου γεγονός που αφενός εξασφάλιζε την παραμονή και αφετέρου μας έδινε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε στον αγώνα με τη Βουλγαρία την άνοδο. Η ομάδα όμως είχε «αδειάσει» από την υπερπροσπάθεια με τη Βοσνία και η κούραση δεν επέτρεψε να γίνει το θαύμα.

Πάντως το βήμα παραπάνω έγινε, αφού πέρσι τερματίσαμε στην 4η θέση της κατηγορίας (σε αγώνες που έγιναν μάλιστα στην Κύπρο), ενώ φέτος είμαστε στις θέσεις 3-4 διεκδικώντας μέχρι τον τελευταίο αγώνα την άνοδο.

Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να φέρουν και άνοδο της ομάδας μας στην Παγκόσμια κατάταξη. Πριν τους αγώνες βρισκόταν στην 63η θέση ανάμεσα σε 145 χώρες (την καλύτερη οποιασδήποτε Εθνικής ομάδας στην Κύπρο τόσο σε Άνδρες όσο και σε Γυναίκες) και 33η στην Ευρώπη. Παράλληλα από τις δέκα ομάδες που αγωνίστηκαν είμασταν η 8η κατά σειρά με βάση την παγκόσμια κατάταξη, γεγονός που αναδεικνύει και καθιστά τη συμμετοχή μας στους ημιτελικούς ανόδου ακόμη πιο σημαντική.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ομάδας μας:

Κύπρος-Ελλάδα 0-3

Όλγα Ντανίλοβα Vs Μάρθα Ματούλα 0-2 (2-6,1-6) (1 ώρα και 14 λεπτά)

Ραλούκα Σερμπάν Vs Δέσποινα Παπαμιχαήλ 1-2 (6-0, 4-6, 0-6) (2 ώρες και 24 λεπτά)

Νίνα Ανδρονίκου / Όλγα Ντανίλοβα Vs Έλενα Κοροκοζίδη / Μάρθα Ματούλα 1-2 (6-3, 2-6, 2-10) (1 ώρα και 12 λεπτά)

Κύπρος-Αυστρία 1-2

Νίνα Ανδρονίκου Vs Mavie Osterreicher 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) (2 ώρες και 27 λεπτά)

Όλγα Ντανίλοβα Vs Ekaterina Perelygina 0-2 (2-6, 3-6) (1 ώρα και 6 λεπτά)

Νίνα Ανδρονίκου /Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου Vs Claudia Gasparovic 0-2 (3-6, 2-6) (1 ώρα και 2 λεπτά)

Κύπρος-Φινλανδία 2-1

Νίνα Ανδρονίκου Vs Ella Haavisto 2-1 (6-7 {9}, 6-4, 7-5) (3 ώρες και 5 λεπτά)

Ραλούκα Σερπάν Vs Laura Hietaranta 2-1 (7-6 [8], 5-7, 6-1) (3 ώρες και 16 λεπτά)

Νίνα Ανδρονίκου / Όλγα Ντανίλοβα Vs Clarissa Blomqvist /Ella Haavisto 0-2 (3-6, 6-7[2]) (1 ώρα και 25 λεπτά)

Κύπρος-Βοσνία 2-1

Νίνα Ανδρονίκου Vs Sara Micaca 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) (2 ώρες και 6 λεπτά)

Ραλούκα Σερμπάν Vs Ema Burgic 2-0 (6-0, 6-2) (1 ώρα και 12 λεπτά)

Νίνα Ανδρονίκου /Ραλούκα Σερμπάν Vs Ema Burgic / Anita Wagner 2-1 (2-6, 7-6[8], 12-10) (2 ώρες και 11 λεπτά)

Βαθμολογία Group A

Χώρα Α Ν Η Γκέιμς Ν/Η Σετ Ν/Η Αγώνες N/H

Ελλάδα 4 4 0 145/83 23/5 11/1

Κύπρος 4 2 2 125/145 13/18 5/7

Φινλανδία 4 2 2 132/152 14/16 6/6

Βοσνία 4 1 3 126/133 14/17 5/7

Αυστρία 4 1 3 117/132 10/18 3/9

Πλέι-οφ Ανόδου Α κατηγορία

Κύπρος Vs Βουλγαρία 0-2

Νίνα Ανδρονίκου Vs Rositsa Denceva 0-2 (6-7[4], 3-6) (1 ώρα και 34 λπετά)

Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου Vs Elizara Yaneva 0-2 (0-6, 2-6) (44 λεπτά)

Η ΟΑΚ ευχαριστεί για την στήριξη τον πλατινένιο χορηγό Adtech, την “Team Sponsor Billie Jean King Cup” Allwyn, τον χορηγό εθνικών ομάδων εφήβων–νεανίδων Potens και τους χορηγούς Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports/Spor FM.