Γκουαρντιόλα: «Καθοριστικό το ντέρμπι με Άρσεναλ»

Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 3-0 από την έδρα της Τσέλσι και μείωσε στους τρεις βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Άρσεναλ έχοντας και αγώνα λιγότερο. Την Κυριακή, μάλιστα, την υποδέχεται στο «Έτιχαντ», με την ευκαιρία να πατήσει κορυφή.

«Έχουμε έναν καθοριστικό αγώνα την Κυριακή, ένα match ball, και θα προετοιμαστούμε καλά αυτή την εβδομάδα», τόνισε ο Πεπ Γκουαρντιόλα μετά το πέρασμα της ομάδας του από το «Στάμφορντ Μπριτζ», ωστόσο διαφώνησε με όσους χρίζουν πλέον την ομάδα του φαβορί για τον τίτλο.

«Κάναμε κάποιες καλές νίκες, αλλά η καλύτερη ομάδα στην Αγγλία μέχρι στιγμής είναι η Άρσεναλ. Η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη μέχρι στιγμής είναι η Άρσεναλ, επειδή οι αριθμοί είναι εκεί για να το αποδεικνύουν, με τη συνέπεια που είχαν. Θα παίξουμε κόντρα σε μια ομάδα που σε 49 αγώνες έχασε τρεις, ενώ στο Champions League δεν έχασε ούτε έναν. Ο σεβασμός που τρέφω για την Άρσεναλ είναι μεγάλος. Το να τους νικήσεις μια φορά είναι δύσκολο, φανταστείτε δύο φορές σε λίγες εβδομάδες», ανέφερε.

 

Πηγή: sport-fm.gr

