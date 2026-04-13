Συντονισμός για την King’s Baton Relay και προοπτικές για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2031 στη Λεμεσό

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) συνεχίζει τις επαφές και τον συντονισμό με τις τοπικές αρχές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποδοχή της King’s Baton Relay στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σε ανώτατο επίπεδο, συνάντηση στο Δημαρχείο Λεμεσού, μεταξύ αντιπροσωπείας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Δημοτικής Αρχής Λεμεσού.

Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Αρμεύτης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λοΐζος Μαυρουδής, καθώς και οι Λειτουργοί του Αθλητικού Γραφείου του Δήμου, κ. Γιάννης Ζησιμίδης και κα Μαρία Παπαδοπούλου.

Εκ μέρους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώτης Ιωαννίδης, ο Ταμίας κ. Γιάννος Φωτίου και ο Διευθυντής κ. Ανδρέας Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η διοργάνωση της King’s Baton Relay, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από τις 20 έως τις 23 Μαΐου, με τη Λεμεσό να φιλοξενεί τη σκυταλοδρομία στις 21 Μαΐου.

Συζητήθηκαν εκτενώς όλες οι πτυχές της διοργάνωσης στην πόλη, με την εκκίνηση να προγραμματίζεται από το Δημαρχείο Λεμεσού και τη διαδρομή να περιλαμβάνει στάσεις σε τρεις έως τέσσερις χώρους με ιδιαίτερη ιστορική και κοινωνική σημασία, πριν καταλήξει στην αποβάθρα.

Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος και η προοπτική διοργάνωσης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης το 2031 στην Κύπρο, με συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο η Λεμεσός να αναλάβει τη διοργάνωση των αγώνων. Η Δημοτική Αρχή Λεμεσού εξέφρασε ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι σε αυτή την προοπτική, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα και τη βούληση της να συμβάλει ενεργά στην επιτυχή διοργάνωση μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Δήμου Λεμεσού, δημιουργώντας τις βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση των επικείμενων δράσεων.

