ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συντονισμός για την King’s Baton Relay και προοπτικές για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2031 στη Λεμεσό

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) συνεχίζει τις επαφές και τον συντονισμό με τις τοπικές αρχές, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποδοχή της King’s Baton Relay στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σε ανώτατο επίπεδο, συνάντηση στο Δημαρχείο Λεμεσού, μεταξύ αντιπροσωπείας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Δημοτικής Αρχής Λεμεσού.

Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Αρμεύτης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λοΐζος Μαυρουδής, καθώς και οι Λειτουργοί του Αθλητικού Γραφείου του Δήμου, κ. Γιάννης Ζησιμίδης και κα Μαρία Παπαδοπούλου.

Εκ μέρους της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώτης Ιωαννίδης, ο Ταμίας κ. Γιάννος Φωτίου και ο Διευθυντής κ. Ανδρέας Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε η διοργάνωση της King’s Baton Relay, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο από τις 20 έως τις 23 Μαΐου, με τη Λεμεσό να φιλοξενεί τη σκυταλοδρομία στις 21 Μαΐου.

Συζητήθηκαν εκτενώς όλες οι πτυχές της διοργάνωσης στην πόλη, με την εκκίνηση να προγραμματίζεται από το Δημαρχείο Λεμεσού και τη διαδρομή να περιλαμβάνει στάσεις σε τρεις έως τέσσερις χώρους με ιδιαίτερη ιστορική και κοινωνική σημασία, πριν καταλήξει στην αποβάθρα.

Παράλληλα, τέθηκε επί τάπητος και η προοπτική διοργάνωσης των Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης το 2031 στην Κύπρο, με συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο η Λεμεσός να αναλάβει τη διοργάνωση των αγώνων. Η Δημοτική Αρχή Λεμεσού εξέφρασε ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι σε αυτή την προοπτική, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα και τη βούληση της να συμβάλει ενεργά στην επιτυχή διοργάνωση μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Δήμου Λεμεσού, δημιουργώντας τις βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση των επικείμενων δράσεων.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner) την EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partner) και την MEDOCHEMIE (Silver Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ελλάδα

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τένις

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη