Αντετοκούνμπο για την αποχώρηση του Ρίβερς από τους Μπακς: «Είναι σοκ για εμένα»

Ξαφνιάστηκε με το διαζύγιο των Μπακς με τον Ντοκ Ρίβερς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Παρελθόν από τον πάγκο των Μπακς αποτελεί ο Ντοκ Ρίβερς, μετά την ήττα των Ελαφιών από τους Σίξερς με 126-106 στον τελευταίο αγώνα της reagular season του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμαθε την είδηση της αποχώρησης του προπονητή του από έναν δημοσιογράφο, μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον Greek Freak να μένει έκπληκτος, τονίζοντας πως θα ήθελε να επικοινωνήσει μαζί του για να το επιβεβαιώσει προσωπικά.

“Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Είναι σοκ για μένα. Αλλά, έχει περάσει 25 χρόνια ως απίστευτος προπονητής, σχεδόν 15 χρόνια ως παίκτης, είναι στο NBA για 30-40 χρόνια και είναι σίγουρα θρύλος του NBA. Ξέρετε ότι είναι μέλος του Hall of Fame, είναι υπέροχο να συνεργάζομαι μαζί του. Ωστόσο, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάω να τον πάρω τηλέφωνο, πρέπει να δω αν κάτι από αυτά είναι αλήθεια”.

 

