Ο Φεράν Τόρες ξεπέρασε τον Γιόχαν Κρόιφ

Ιστορική επίδοση για τον Φεράν Τόρες.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Εσπανιόλ (4-1) έφτασε μπήκε στο Top 50 των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, ο 26χρονος άσος φτάνοντας τα 61 γκολ (σε 201 εμφανίσεις) με την «Μπάρτσα» ξεπέρασε τον θρύλο Γιόχαν Κρόιφ, που είχε μείνει στα 60 (αλλά σε 180 συμμετοχές).

Η κορυφή είναι απλησίαστη και ανήκει στον Λιονέλ Μέσι με 672 γκολ.