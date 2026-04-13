Ο Φεράν Τόρες ξεπέρασε τον Γιόχαν Κρόιφ

Ο Φεράν Τόρες ξεπέρασε τον Γιόχαν Κρόιφ

Μπήκε στο Top 50 των σκόρερ όλων των εποχών για την Μπαρτσελόνα

Ιστορική επίδοση για τον Φεράν Τόρες.

Με τα δύο γκολ που πέτυχε στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Εσπανιόλ (4-1) έφτασε μπήκε στο Top 50 των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των «μπλαουγκράνα».

Μάλιστα, ο 26χρονος άσος φτάνοντας τα 61 γκολ (σε 201 εμφανίσεις) με την «Μπάρτσα» ξεπέρασε τον θρύλο Γιόχαν Κρόιφ, που είχε μείνει στα 60 (αλλά σε 180 συμμετοχές).

Η κορυφή είναι απλησίαστη και ανήκει στον Λιονέλ Μέσι με 672 γκολ.

