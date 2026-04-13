Το κοινό σκορ όταν... δεν κερδίζει με Λοσάδα

Είναι ιδιαίτερο το σερί που τρέχει ο Απόλλωνας με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο.

Οι γαλάζιοι ως γνωστό σε 14 παιχνίδια πρωταθλήματος με τον Αργεντινό προπονητή, δεν έχασαν σε κανένα.

Συγκεκριμένα πήραν 10 νίκες και ήρθαν τέσσερις φορές ισόπαλοι, με τις τρεις από αυτές να είναι στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια.

Αυτό που ξεχωρίζει από τους αγώνες που η ομάδα της Λεμεσού δεν κέρδισε ήταν το γεγονός ότι έφερε ισοπαλία 1-1. Τόσο με την Ομόνοια και την Ανόρθωση στο φινάλε της κανονικής περιόδου, όπω και με την Πάφο FC και την ΑΕΚ στην αρχή των πλέι οφ.