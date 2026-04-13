Υποχώρησε στο Νο67 ο Τσιτσιπάς

Στην 67η θέση της παγκόσμιας κατάταξης υποχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 27χρονος Ελληνας πρωταθλητής, που είχε φθάσει το 2021 έως το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε άλλες 19 θέσεις.

Ο Γιανίκ Σίνερ επέστρεψε στο Νο1 μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. Ο Ιταλός νίκησε στον χθεσινό τελικό τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στην κορυφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Indian Wells, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και, κατακτώντας τον τίτλο σε Indian Wells, Miami Open και Μόντε Κάρλο, έχει πλέον 13.350 βαθμούς, έναντι 13.240 του Ισπανού.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε 19 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στο Νο 67 με 805 βαθμούς. Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.350 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.240

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.555

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.710

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.100

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.900

7. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.895

8. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.870

9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.625

10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.560

...

67. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 805