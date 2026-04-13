Υποχώρησε στο Νο67 ο Τσιτσιπάς

Επιστροφή στην κορυφή για Σίνερ

Στην 67η θέση της παγκόσμιας κατάταξης υποχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 27χρονος Ελληνας πρωταθλητής, που είχε φθάσει το 2021 έως το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε άλλες 19 θέσεις.

Ο Γιανίκ Σίνερ επέστρεψε στο Νο1 μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. Ο Ιταλός νίκησε στον χθεσινό τελικό τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος στην κορυφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Indian Wells, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση και, κατακτώντας τον τίτλο σε Indian Wells, Miami Open και Μόντε Κάρλο, έχει πλέον 13.350 βαθμούς, έναντι 13.240 του Ισπανού.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε 19 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στο Νο 67 με 805 βαθμούς. Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:

1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 13.350 βαθμοί

2. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.240

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.555

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.710

5. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.100

6. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.900

7. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.895

8. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.870

9. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 3.625

10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.560

...

67. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 805

Τένις

|

Category image

«Έδεσε» και Γιαννακού ο ΑΠΟΕΛ – Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Όλα τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό και οι πιθανότητες εμφυλίου με Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Φεράν Τόρες ξεπέρασε τον Γιόχαν Κρόιφ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΝΒΑ: Τα ζευγάρια στα playoffs και play in με τη λήξη της κανονικής περιόδου

NBA

|

Category image

Οι πρώτες σκέψεις του Νίκολιτς για το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα από την… εσωτερική

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεύτερος όλων τον εποχών ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συντονισμός για την King’s Baton Relay και προοπτικές για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2031 στη Λεμεσό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι οκτώ από τις εννέα και... οι πέντε τελευταίες με μηδέν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο για την αποχώρηση του Ρίβερς από τους Μπακς: «Είναι σοκ για εμένα»

NBA

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Καθοριστικό το ντέρμπι με Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το κοινό σκορ όταν... δεν κερδίζει με Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ασέβεια απέναντί μου, δεν υπήρχε επικοινωνία»

NBA

|

Category image

Αποκλεισμός στη διαφορά τερμάτων για την Εθνική Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη