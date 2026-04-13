Δεύτερος όλων τον εποχών ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά

Είναι ο 7ος Κύπριος δισκοβόλος που ξεπερνά το ψυχολογικό φράγμα των 60μ.

Ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά είναι από τα μεσάνυχτα τής Κυριακής τής Αναστάσεως προς ξημερώματα Δευτέρας τού Πάσχα 2026, ο αθλητής μας με τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στη δισκοβολία!

Ο τελειόφοιτος αθλητής μας στο UMBC αξιοποίησε τούς συνεχιζόμενους αγώνες στην ανεμοδαρμένη Οκλαχόμα, λαμβάνοντας μέρος στην κυριακάτικη διοργάνωση (12/04/26), που αφορούσε φοιτητές στις ΗΠΑ και αθλητές χωρίς σύλλογο (Oklahoma Throws Series World Invitational - USA). Ο αθλητής τού Απόστολου Παρέλλη έριξε τον δίσκο του, στην τρίτη βολή του, να προσγειωθεί στα 64,14μ., περνώντας στη 2η θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από τον προπονητή του ο οποίος κατέχει το παγκύπριο ρεκόρ με 66,32μ. Κατά σειρά οι βολές τού Παπά, στις πρωτόγνωρες για τον ίδιο καιρικές συνθήκες, που τον ανέδειξαν νικητή τού «χάλκινου» μίτινγκ, ήταν: 58,40μ., 60,24μ., 64,14μ., άκυρη, άκυρη, άκυρη.

Ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά είναι ο 7ος Κύπριος δισκοβόλος που ξεπερνά το ψυχολογικό φράγμα των 60μ. και με τα 64,14μ., πέρασε στη 2η θέση για φέτος στο NCAA, πίσω από τον Τέξας Τάνερ (Air Force), ο οποίος έριξε τη Μεγάλη Πέμπτη (09/04/26), επίσης στην Οκλαχόμα, στα 69,56μ.

ΟΙ... 60ΑΡΗΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

(1) Απόστολος Παρέλλης 30/09/2019 66,32μ.

(2) Ιωσήφ Μιχάλης Παπά 12/04/2026 64,14μ.

(3) Γιώργος Κονιαράκης 19/04/2024 62,30μ.

(4) Χριστόφορος Γενεθλή 10/05/2022 62,19μ.

(5) Ορέστης Αντωνιάδης 23/05/2014 61,77μ.

(6) Ραφαήλ Αντωνίου 28/04/2021 60,25μ.

(7) Ανδρέας Χρίστου 16/07/2017 60,14μ.

Θερμά συγχαρητήρια Τζόζεφ 'ιωσηφ παπα' και στον προπονητή σου Απόστολο Παρέλλη Apostolos Parellis γι’ αυτήν τη μεγάλη βολή.

Από τα λόγια στις πράξεις ο ΑΠΟΕΛ, τα δεδομένα και τα ερωτηματικά

ΑΠΟΕΛ

Παρούσα η ΕΑΚ στο 88ο Κονγκρέσο της AIPS στη Λωζάνη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Ποιοι πάνε και ποιοι δεν πάνε στην Αρένα

ΟΜΟΝΟΙΑ

Έτοιμη η Εθνική Γυναικών - «Η νίκη είναι η μόνη μας ελπίδα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

«Διαφωνία» Μπεργκ και Κουλιμπαλί

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Μπεργκ: «Δεν είναι κομβικό, έχουμε άλλα επτά παιχνίδια μετά την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής σε ένοπλη ληστεία στο λεωφορείο της ομάδας

ΔΙΕΘΝΗ

Σομποσλάι: «Είμαστε έτοιμοι για να… πεθάνουμε στον αγωνιστικό χώρο»

ΔΙΕΘΝΗ

Κουλιμπαλί: «Μετά τον Άρη νιώθαμε όλοι θυμωμένοι – Τελικός με την ΑΕΚ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

Ηλιόπουλος: «Χρόνια πολλά ΑΕΚάρα, για πολλούς αιώνες»

Ελλάδα

Θετικές οι ενδείξεις για Ρομέρο, προλαβαίνει το Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

Η καλύτερη απάντηση από Λαουτάρο και Τσαλχάνογλου μετά τη ρήξη

ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από τον Ριτσάρλισον

ΔΙΕΘΝΗ

H Σάκκαρη παρέμεινε στην 38η θέση

Τένις

Απόλυτο φαβορί για τον τίτλο η Άρσεναλ σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή

ΔΙΕΘΝΗ

