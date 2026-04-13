Είναι στο χέρι του να καθιερωθεί και στην Ομόνοια, όπως έπραξε και στον Άρη

Ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04) η προετοιμασία της Ομόνοιας για το αυριανό (14/04) ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι με ενδεχόμενο τρίποντο φτάνουν στο +11 και αγκαλιάζουν ουσιαστικά το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Ο Χένινγκ Μπεργκ καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς τους Φαμπιάνο, Ουζόχο και Μαγιαμπέλα, καθώς κανείς στο «τριφύλλι» δεν θέλει να ρισκάρει με την περίπτωση τους. Ο πρώτος χρειάζεται χρόνο, ενώ οι άλλοι δύο ανεβάζουν καθημερινά ρυθμό. Όταν φτάσουν στο 100%, τότε θα συμπεριληφθούν στην αποστολή.

Όσον αφορά στον Μαγιαμπέλα, δύσκολα θα παρουσιάσει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο στην τρέχουσα σεζόν. Έχουν απομείνει μόλις οκτώ παιχνίδια και η επάνοδος του θα είναι σταδιακή και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αισθάνεται αφ’ ενός καθόλου πόνο και αφετέρου να μην προκύψει κάποιος υποτροπιασμός.

Ουσιαστικά, ο 29χρονος θα αποτελέσει την πρώτη… καλοκαιρινή μεταγραφή. Από την εσωτερική! Η τεχνική ηγεσία ποντάρει πολλά στον Μαγιαμπέλα ενόψει της νέας σεζόν και δεδομένου ότι θα ακολουθήσει την προετοιμασία, θα είναι από τις πρώτες επιλογές για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του. Είναι στο χέρι του να καθιερωθεί και στην Ομόνοια, όπως έπραξε και στον Άρη. 

Υποχώρησε στο Νο67 ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

«Έδεσε» και Γιαννακού ο ΑΠΟΕΛ – Η διάρκεια του συμβολαίου του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Όλα τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό και οι πιθανότητες εμφυλίου με Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Φεράν Τόρες ξεπέρασε τον Γιόχαν Κρόιφ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΝΒΑ: Τα ζευγάρια στα playoffs και play in με τη λήξη της κανονικής περιόδου

NBA

|

Category image

Οι πρώτες σκέψεις του Νίκολιτς για το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγεκάνο

Ελλάδα

|

Category image

Μαγιαμπέλα από την… εσωτερική

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δεύτερος όλων τον εποχών ο Ιωσήφ Μιχάλης Παπά

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συντονισμός για την King’s Baton Relay και προοπτικές για τους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης 2031 στη Λεμεσό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι οκτώ από τις εννέα και... οι πέντε τελευταίες με μηδέν

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο για την αποχώρηση του Ρίβερς από τους Μπακς: «Είναι σοκ για εμένα»

NBA

|

Category image

Γκουαρντιόλα: «Καθοριστικό το ντέρμπι με Άρσεναλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το κοινό σκορ όταν... δεν κερδίζει με Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Ασέβεια απέναντί μου, δεν υπήρχε επικοινωνία»

NBA

|

Category image

Αποκλεισμός στη διαφορά τερμάτων για την Εθνική Futsal

Φούτσαλ

|

Category image

