Μαγιαμπέλα από την… εσωτερική

Ολοκληρώνεται το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα (13/04) η προετοιμασία της Ομόνοιας για το αυριανό (14/04) ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι πράσινοι με ενδεχόμενο τρίποντο φτάνουν στο +11 και αγκαλιάζουν ουσιαστικά το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Ο Χένινγκ Μπεργκ καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς τους Φαμπιάνο, Ουζόχο και Μαγιαμπέλα, καθώς κανείς στο «τριφύλλι» δεν θέλει να ρισκάρει με την περίπτωση τους. Ο πρώτος χρειάζεται χρόνο, ενώ οι άλλοι δύο ανεβάζουν καθημερινά ρυθμό. Όταν φτάσουν στο 100%, τότε θα συμπεριληφθούν στην αποστολή.

Όσον αφορά στον Μαγιαμπέλα, δύσκολα θα παρουσιάσει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο στην τρέχουσα σεζόν. Έχουν απομείνει μόλις οκτώ παιχνίδια και η επάνοδος του θα είναι σταδιακή και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην αισθάνεται αφ’ ενός καθόλου πόνο και αφετέρου να μην προκύψει κάποιος υποτροπιασμός.

Ουσιαστικά, ο 29χρονος θα αποτελέσει την πρώτη… καλοκαιρινή μεταγραφή. Από την εσωτερική! Η τεχνική ηγεσία ποντάρει πολλά στον Μαγιαμπέλα ενόψει της νέας σεζόν και δεδομένου ότι θα ακολουθήσει την προετοιμασία, θα είναι από τις πρώτες επιλογές για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας του. Είναι στο χέρι του να καθιερωθεί και στην Ομόνοια, όπως έπραξε και στον Άρη.