Ομόνοια: «Πρακτικές βίας, εκφοβισμού και τρομοκράτησης δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωση εξέδωσε το σωματείο της Ομόνοιας.

Με ανακοίνωσή του το σωματείο της Ομόνοιας καταδικάζει τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε εναντίον της επιχείρησης διαιτητή φούτσαλ και καλεί τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Αναλυτικά:

«Η Ομόνοια Λευκωσίας καταδικάζει με απόλυτη σαφήνεια και χωρίς καμία επιφύλαξη τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε εναντίον της επιχείρησης διαιτητή φούτσαλ.

Πρόκειται για μια εγκληματική ενέργεια που προσβάλλει τον αθλητισμό και την κοινωνία μας. Τέτοιες πρακτικές βίας, εκφοβισμού και τρομοκράτησης δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές από κανέναν.

Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καθεστώς φόβου. Όταν άνθρωποι που υπηρετούν τον αθλητισμό γίνονται στόχος επιθέσεων, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο ένα άτομο, αλλά πλήττει συνολικά την αξιοπιστία και τη λειτουργία του αθλήματος.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας προς τον διαιτητή και την οικογένειά του και καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων απαιτεί ξεκάθαρη στάση από όλους τους φορείς του ποδοσφαίρου. Η σιωπή και η ανοχή δεν αποτελούν λύση.

Η Ομόνοια θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με συνέπεια τον σεβασμό, τη νομιμότητα και τον αθλητικό πολιτισμό».

 

