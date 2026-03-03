ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η θέση του Γεωργίου για την διαιτησία των Πολωνών: Οι χαμένες κίτρινες και το ακυρωθέν γκολ του Μαέ (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο μικροσκόπιο του πρώην διεθνούς διαιτητή και παρατηρητή ΟΥΕΦΑ, Ανδρέα Γεωργίου, πέρασε η διαιτησία των Πολωνών διαιτητών από το παιχνίδι της Ομόνοιας με τον Απόλλωνα.

Ο εν λόγω ρεφ αναφέρθηκε σε σημαντικές φάσεις του ντέρμπι, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή (1-1) και στο οποίο οι πράσινοι σημείωσαν δεύτερο γκολ το οποίο ακυρώθηκε και ξεσήκωσε μπόλικη… σκόνη αλλά και συζήτηση.

Aναλυτικά:

Στο 40’: Η ΟΜΟΝΟΙΑ κάνει το 1-1 με τον Τάνκοβιτς. Ελέγχθηκε η φάση, βγήκαν γραμμές. Κανένα offside, σωστά μέτρησε το γκολ.

Στο 45’+2: Εδώ λανθασμένα δεν δίνεται κίτρινη κάρτα στον Μπράουν. Από τη στιγμή που σταμάτησε το παιχνίδι για φάουλ και δεν άφησε το πλεονέκτημα, έπρεπε να του δώσει κίτρινη κάρτα.

Στο 48’: Μία πτώση του Χατζηγιοβάνη στην περιοχή, δεν υπάρχει πέναλτι.

Στο 53’: Είναι η 2η φορά όπου ο διαιτητής δεν δίνει κίτρινη κάρτα στον Μόργκαν Μπράουν. Κάνει κράτημα στον παίκτη της Ομόνοιας και είναι υποσχόμενη επιθετική προσπάθεια. Λανθασμένα δεν του έβγαλε κάρτα.

Στο 56’: Η Ομόνοια πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Έγινε λεπτομερής έλεγχος στη φάση από το VAR. Φαίνεται να γίνεται χρήση του χεριού από τον Μαέ και σωστά ακυρώνεται το γκολ.

Στο 72’: Διεκδίκησε πέναλτι ο Απόλλωνας. Καμία παράβαση πάνω στον Βάισμπεκ.

Στο 76’: Δεν γίνεται πέναλτι πάνω στον Νικόλα Παναγιώτου, όμως λανθασμένα στη συνέχεια δίνεται επιθετικό φάουλ. Η μπάλα είναι στα πόδια του ποδοσφαιριστή και η φάση συνεχίζεται, δεν συνιστά αυτό παράβαση.

Στο 85’: Για 3η φορά χαρίζει κίτρινη κάρτα στον Μπράουν. Ο παίκτης του Απόλλωνα χρησιμοποιεί παράνομα το χέρι πάνω στον Τάνκοβιτς.

Αξιολόγηση: Ο διαιτητής είχε να διαιτητεύσει ένα δύσκολο αγώνα. Δεν είχε και την καλύτερη απόδοση αλλά είχε μια ικανοποιητική διαιτησία, με ιδιαίτερα προβλήματα στον πειθαρχικό τομέα. Όπως ανέλυσα προηγουμένως, έχασε 3 κίτρινες κάρτες για τον Μπράουν και τελικά τον κιτρίνισε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στην αναγνώριση των φάουλ δεν είχε και τις καλύτερες αποφάσεις. Είχε τον έλεγχο του αγώνα. Αδύναμος στο πλεονέκτημα, με ένα ουσιώδες λάθος στο 45’+2, όπου δεν άφησε τη φάση να εξελιχθεί αλλά παρόλα αυτά δεν κιτρίνισε τον Μπράουν, με αποτέλεσμα η σφάλλουσα ομάδα να ωφεληθεί.

Βαθμός διαιτητή: 8.1, μια ικανοποιητική διαιτησία με σημαντικά σημεία προς βελτίωση.

Βαθμός VAR: 7.00, δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε οτιδήποτε. Στο γκολ δεν σημαίνει ότι παρέμβηκε, ήταν μια αντικειμενική απόφαση του VAR. Για να το θεωρήσουμε παρέμβαση, πρέπει να στείλει τον διαιτητή σε on field review.

