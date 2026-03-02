ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τώρα μπορεί να δει πιο ψηλά

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε δεύτερη σερί νίκη αφού μετά τη νίκη στο «αιώνιο» επί της Ομόνοιας, έφυγε και από το «Αλφαμέγα» με το διπλό επικρατώντας της ΑΕΛ με 3-2.

Με αυτή την επιτυχία, οι γαλαζοκίτρινοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στο πρώτο γκρουπ ενόψει της β΄ φάσης και παράλληλα έχουν το δικαίωμα να βλέπουν και πιο ψηλά, όσον αφορά το ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος. Κακά τα ψέματα, όσο η 6η θέση κινδύνευε για τον ΑΠΟΕΛ, κανείς στην ομάδα δεν μπορούσε να στοχεύσει σε πιο υψηλές θέσεις. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έβγαλε χαρακτήρα σε μία δύσκολη έδρα, κόντρα σε έναν αντίπαλο που ήθελε πάρα πολύ να κερδίσει. Ακόμα κι όταν η ΑΕΛ ισοφάρισε, βρήκε άμεσα το δεύτερο γκολ για να πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Ικανοποίηση επικρατεί και για το πρώτο γκολ του Ντάνιελ Μαντσίνι με την ασπίδα στο στήθος. Ο Αργεντίνος ήρθε τη χειμερινή περίοδο για να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα και ο Γκαρσία ευελπιστεί πως το παιχνίδι με την ΑΕΛ, θα αποτελέσει εφαλτήριο για ανάλογες εμφανίσεις στο μέλλον.

Συνέπεια μέχρι το φινάλε

Όταν μία ομάδα μείνει πίσω από τους στόχους της, το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνει για να επανέλθει, είναι να δείξει συνέπεια στα επόμενα παιχνίδια. Ο ΑΠΟΕΛ έφτασε τις δύο σερί νίκες σε αγώνες ντέρμπι και στοχεύει να να δώσει συνέχεια και στα επόμενα δύο, μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου. Αυτό μόνο εύκολο δεν είναι, αφού έχει άλλα δύο μεγάλα παιχνίδια μπροστά της. Με την Ανόρθωση εντός και τον Άρη εκτός έδρας. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν αναμφίβολα το πιο δύσκολο πρόγραμμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες της πρώτης εξάδας. Τόσο το παιχνίδι με την Ομόνοια, όσο και αυτό με την ΑΕΛ, έδειξαν ωστόσο πως η ομάδα έχει τον τρόπο να δηλώνει παρούσα στα δύσκολα. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι άλλος, από το να κλείσει η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος με άλλες δύο νίκες.

Μετά από ένα μήνα

Ο Στέφαν Ντράζιτς επέστρεψε στα γκολ μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Σέρβος επιθετικός των γαλαζοκιτρίνων ήταν ο ποδοσφαιριστής που έκανε το 3-1 για τον ΑΠΟΕΛ επιστρέφοντας στο σκοράρισμα έπειτα από ένα μήνα. Ήταν αυτός επίσης που έδωσε την ασίστ για το δεύτερο γκολ. Η τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό στις 31 Ιανουαρίου. Φτάνοντας μάλιστα τα οκτώ γκολ στην σεζόν, αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της ομάδας ξεπερνώντας στον Πιέρο Σωτηρίου που όντας παροπλισμένος, έμεινε στα εφτά γκολ. 

 

Διαβαστε ακομη